Зеленский поговорил с Эрдоганом: что обсудили – почему Турция хочет ослабления России

В среду, 19 октября, состоялся телефонный разговор украинского и турецкого лидеров. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он обсудил со своим коллегой вопросы безопасности, обмена пленными, зерновой сделки. По данным официальной Анкары, Реджеп Эрдоган готов предложить любой необходимый вклад для того, чтобы восстановить безопасность Запорожской АЭС и в целом – для прекращения войны путем переговоров между Киевом и Москвой. Эксперты оценили эксклюзивно для издания "Комментарии" результаты этих переговоров, а также позицию Турции на данном этапе российско-украинской войны.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Несмотря на желание Эрдогана быть миротворцем, сейчас переговоры Киева и Москвы зависят не от Турции, а скорее от наших западных союзников

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев акцентирует, что Турция демонстрирует в российско-украинском конфликте позицию равноудаленности и равноприближенности.

"Та же зерновая сделка, ее вероятное продление, это в том числе в интересах России. Эрдоган добился со стороны США гарантий беспрепятственного экспорта из РФ минеральных удобрений. Это входило в изначальный пакет сделки, заключенной еще летом. Но, как жаловался Путин, россиян "кинули". Мол, зерно Украина морем теперь экспортирует, а российские минеральные удобрения, также необходимые для преодоления продовольственного кризиса, якобы не выпускали за пределы РФ. Но в последнее время Эрдоган добился существенных послаблений и для россиян", – отмечает эксперт.

Безусловно, продолжает он, зерновая сделка важна для Украины. Мы аграрно-экспортная страна и понятно, что блокирование россиянами наших черноморских портов больно било по экономико-финансовой ситуации в Украине. Сейчас в результате зерновой сделки мы экспортируем зерно морем, получая серьезные доходы в госбюджет.

"Предполагаю, что помимо обсуждения необходимости продления зерновой сделки, Эрдоган информировал Зеленского об идее создания в Турции газового хаба – в контексте Турецкого потока. Думаю, наш президент мог интересоваться данной темой. Ведь речь идет о Черном море, а Украина была, есть и будет черноморской державой. Эрдогана, наверное, интересовал взгляд украинского руководства на всю эту историю, которая фактически спасает трубопроводную газовую политику РФ", – поясняет Вадим Карасев.

Что касается мирных переговоров между Киевом и Москвой, которые усиленно пытается организовать Анкара – тут, по словам эксперта, нет никаких предпосылок.

"Идет наступление украинских вооруженных сил на Херсон. Есть также решение СНБО и указ президента Украины – никаких переговоров с Путиным. А Эрдоган работает в персоналистски-сделочной модели, непосредственно с Путиным. Так что тут – глухая заморозка, – констатирует эксперт. – И, несмотря на желание Эрдогана быть миротворцем, несмотря на опыт Стамбульских переговоров между Киевом и Москвой, сейчас всё зависит не от Турции, а скорее от наших западных союзников и партнеров".

Турция решает собственные проблемы за счет России

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко размышляет так:

"Как минимум, последнее десятилетие Турция жестко и последовательно отстаивает свои геополитические интересы. Турецкий лидер — Эрдоган — поставил перед собой довольно амбициозную цель. А именно — восстановление былой славы Османской империи. Прослеживается явное намерение данной республики стать фигурой №1, основным игроком на стыке Европы и Азии. Усилить свое влияние в Черноморском бассейне. Стать лидером исламского мира".

Именно этими задачами, отмечает эксперт, объясняется линия поведения Турции в российско-украинской войне.

"Турция последовательно поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. Ведь сильная Украина – это союзник Турции. Тогда как сильная Россия – конкурент и даже враг. У Анкары и Москвы – противоположные интересы как в Черноморском бассейне, так и за его пределами. У них больше причин для соперничества, чем для сотрудничества", – поясняет Михаил Дяденко.

По его словам, Турция использует сейчас российский экономический потенциал, тем более, что испытывает экономико-финансовые проблемы. Она постоянно выбивает себе скидки на энергоносители РФ, пытается стать газовым хабом для Европы (укрепляясь тем самым экономически и геополитически).

"Фактически Турция решает собственные проблемы за счет России. Отсюда и специфическая позиция официальной Анкары в российско-украинском конфликте, – считает эксперт. – При этом Турция пытается максимально ослабить РФ, укрепляя Украину. Мы получаем о турок беспилотники "Байрактар", а россияне – пинок под зад на Южном Кавказе, где Азербайджан в связке с Турцией вернул свои территории, ранее занятые Арменией при поддержке РФ. И теперь в том регионе именно Турция является доминирующей силой, а не Россия, как было ранее. В Африке и Сирии турки также теснят россиян".

Михаил Дяденко уверен, что Турции выгодно выступать в роли посредника в противостоянии Украины и России. Она получает соответствующие дивиденды, укрепляет свои позиции на мировой арене. Делая ставку, прежде всего, на собственные интересы. Которые во многом совпадают с украинскими.

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