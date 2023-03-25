Эрдоган созвонился с Путиным: что говорили об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на турецкое издание "Hurriyet".

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Как стало известно, во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны", — говорится в сообщении.

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Указывается, что стороны также обсуждали "зерновое соглашение". Во время разговора Эрдоган "поблагодарил Путина за его положительное отношение к продолжению черноморской инициативы".

"Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров", — передают турецкие СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган пытается решать экономические проблемы в стране перед намеченными на 14 мая выборами (президента и парламента). Однако доверие к президенту падает, о чём свидетельствует отказ вернуться к правительству многолетнего министра финансов и вице-премьера Мехмета Шимшека. Тем временем сенатор США и глава Комитета по иностранным делам Сената Боб Менедес раскритиковал нынешние турецкие власти за то, что они покупают оружие у России, нарушают территориальные воды и пространство других стран, блокируют расширение НАТО (касательно Швеции). Удастся ли Эрдогану и дальше балансировать между Западом и РФ? Могут ли выборы повлиять на специфическую позицию Турции в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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