Эрдоган снова собрался беседовать с Путиным и Зеленским: что ожидать от этих переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет телефонные беседы с президентом России Владимиром Путиным (на тему зернового коридора), а также с президентом Украины Владимиром Зеленским (скорее всего – очередные попытки склонить к переговорам с Москвой). Какие ожидания – и почему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Закончится всё точно не так, как хочет Путин

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний признался, что особых ожиданий от этих переговоров у него нет.

"Эрдоган продолжает играть свою игру. Пытается максимально выкачать политические и экономические преимущества из создавшейся ситуации. Прежде всего – за счет России. Уверен, что он понимает – Украина сдаваться не собирается. Но за очередную попытку поуговарить Украину – он снова "подоит" РФ. Возможно, какие-то вопросы с Зеленским будут обсуждать, но закончится всё точно не так, как хочет Путин", – прогнозирует эксперт.

Что касается зерновой сделки, о которой Эрдоган намерен побеседовать с Путиным, тут, по словам Тараса Загороднего важно понимать следующее: Россию из зерновой сделки, по сути, выбросили.

"После того, как турецкий флот объявил, что фактически берет под охрану караваны судов, которые идут из Украины с зерном и к нам – за ним, Турция, можно сказать, приняла Одесскую область и акваторию моря там в НАТО. Зерновая сделка официально завершилась 12 ноября, – напоминает эксперт. – После этого Украина, Турция и ООН заявили, что она продолжается. А Россию тут просто поставили перед фактом. То же, что происходит сейчас, можно объяснить восточной мудростью и обходительностью Эрдогана. Выбрасывание из зерновой сделки РФ он делает не таким явным и больным. Разговаривает об этом соглашении с Путиным, демонстрируя, что тот якобы что-то еще решает. И даже если где-то задерживаются суда с зерном, думаю, Турция быстро находит аргументы, чтобы решить проблему достаточно быстро".

Все миротворческие инициативы со стороны Турции – это ни что иное как геополитика и дипломатия

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Телефонные переговоры Эрдогана отдельно с Зеленским, отдельно с Путиным, вообще все миротворческие инициативы со стороны Турции – это ни что иное как геополитика и дипломатия. В глобальной системе мировых координат каждая страна определяет – кого поддерживать, кого нет, по отношению к кому придерживаться так называемого нейтралитета. При этом исходят из политических, экономических, внешнеполитических факторов".

Мы уже наблюдали весной, напоминает эксперт, как Турция стала переговорной площадкой между Киевом и Москвой. Официальная Анкара неуклонно поддерживает территориальную целостность Украины, активно отстаивала и отстаивает зерновую сделку, разблокировавшую украинский порты. Но при этом, по словам Эрдогана, выступает против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики в адрес РФ".

"Это ни что иное как дипломатия. Как говорится, хочешь узнать, что такое политика – посмотри на носик комара. Политика – еще тоньше. А дипломатия, да еще и восточная, это – намного тоньше. Вполне ожидаемо, что именно Турция продолжает пытаться создать площадку для переговоров, коридора для диалога. Она выбрала такую роль по многим причинам – и историческим, и современным. Прежде всего, ориентируясь на собственные национальные – интересы", – поясняет Катерина Коваль.

Ну, а мы, продолжает она, отлично знаем, что победить должны на поле боя. Для чего нам важно повышать обороноспособность, внедрять соответствующие реформы своей системе безопасности и обороны. А дипломатические процессы на международной арене – одна из составных частей всего происходящего, включая российско-украинскую войну.

"Подытоживая. Дипломатия, дипломатически процессы, дипломатические отношения в контексте полномасштабной войны, вторжения – это неотъемлемый процесс продвижения к миру. Но мы должны понимать, что наша главная цель – освобождение наших территорий, укрепление нашей обороноспособности. Следует делать всё для того, чтобы победить РФ на поле боя, после чего заключать те или иные соглашения, исходя из собственных интересов. Лишь так можно обеспечить реальную безопасность Украины", – уверена Катерина Коваль.

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