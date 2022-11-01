Эрдоган обсудил с Путиным «зерновую сделку»: первые подробности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главной темой разговора была "зерновая сделка". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение пресс-службы турецкого президента в Facebook.

Эрдоган и Путин. Фото: из открытых источников

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны делает все возможное для выполнения "зернового соглашения", которое уже показало свою эффективность.

Также президент Турции вновь подчеркнул важность прямого диалога между Зеленским и Путиным, что может приблизить долгожданный мир в Украине. Со своей стороны Анкара сможет и дальше делать все возможное для того, чтобы контакт между Москвой и Киевом был возобновлен, но этот путь можно продолжить лишь в том случае, если удастся преодолеть "зерновой кризис".

При этом Эрдоган выразил уверенность в том, что вопросы по организации экспорта украинского продовольствия будут налажены.

Читайте также на портале "Комментарии" — ООН не видит оснований считать, что атака на Черноморский флот рф нарушила условия зерновой сделки, которые решили сорвать россияне. Об этом заявил заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Турция также заявила, что сделка – в силе. В свою очередь, российский диктатор Путин заявил, что сделка приостановлена якобы из-за ударов по кораблям страны-агрессора в Севастополе. Как события могут развиваться дальше? Может ли Анкара пойти на обострение с Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!