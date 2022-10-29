Эрдоган готовит новые перемены в Турции: о чем идет речь – как это может отразиться на Украине и РФ

Президент Реджеп Тайип Эрдоган изложил свое видение Турции будущего, пообещав принять новую Конституцию, которая бы гарантировала права и свободы граждан. Какие перемены реальны? Зачем они нужны? Как это отразится на Турции и может отразиться на Украине и РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турция стала игроком, к которому прислушиваются, к которому обращаются

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер отмечает:

"За последние годы огромный рывок в Турции был сделан в сфере развития оборонной промышленности. Экспорт вооружения в 2020-м составил 248 млн долларов, в 2021-м году — 3,2 млрд, а за девять месяцев этого года выручка от экспорта оборонной и авиационной промышленности увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,6 млрд долларов. Турция продает свою оборонку, высокотехнологическую продукцию более чем в 80 стран".

Огромный рывок, продолжает эксперт, произошел и касательно превращения Турции в сильного игрока на международной арене, не говоря уж о регионе.

"Турция стала игроком, к которому прислушиваются, к которому обращаются, который имеет вес не только в региональных, но и европейских и трансатлантических делах", – поясняет Евгения Габер.

С другой стороны, продолжает она, многое из того, что было озвучено Эрдоганом, сделано или нереально, или крайне сложно.

"Превращение Турции в газовый хаб благодаря России – нереально. И в силу технических причин (отсутствие возможности прокладки труб по Черном морю из-за санкций, невозможность получить лицензии, разрешения от стран ЕС), и из-за отсутствия конечного потребителя в Европе, где резкой падает спрос на российский газ. Так что это скорее обещания, чем реалии. То же самое касается канала "Стамбул" через Босфор. Остается огромное количество вопросов. Начиная от того, кто это будет финансировать, заканчивая тем, что многие оппозиционные силы, да и большинство народа выступают против. Но это – брендовые вещи, потому Эрдоган их и озвучивает", – акцентирует эксперт.

По ее словам, делается это, в том числе, потому, что большинство экономических побед, о которых официальной Анкаре можно было говорить еще пару лет назад, фактически "съедены" огромной инфляцией. Официально – около 80%, а по факту – 150% минимум. Плюс – рост безработицы. Все эти проблемы Эрдоган старается перекрывать победами во внешней политике, считает Евгения Габер.

"Дискуссия о необходимости менять Конституцию — тоже не новая. О том, что она, принятая после переворота 1980 года, не соответствует современным реалиям, только на моей памяти говорят уже лет пять — после перехода с парламентской в президентскую республику. Различные части этой Конституции пересматривались и обсуждались долго. В парламенте был создан соответствующий комитет. Туда входили представители разных партий. Потом, по разным причинам, эти изменения вносились или не вносились. Пытались менять старую Конституцию, принять новую. Сейчас, – поясняет эксперт, – многие вопросы сильно политизированы. Включая – надо ли разрешить право на образование и трудоустройство, появление в общественных местах всем женщинам, независимо от того, носят ли они хиджабы".

Идет чисто предвыборная кампания, с теми или иными предложениями выходит оппозиция, а правящие круги предлагают свои вариации, отмечает Евгений Габер. Это касается и ситуации с ношением хиджаба, и касательно запрета ЛГБТ, и защиты традиционных семейных ценностей и так далее.

"Всё это – попытка мобилизовать консервативный электорат, дать ощущение сильной Турции, уверенным шагом идущей в будущее. До лета 2023 года, когда должны состояться выборы парламента и президента, мы будем видеть еще много подобного", – прогнозирует эксперт.

Она считает, что турецкие внтуриполитические дискуссии и возможные изменения в Конституцию особо на нас не повлияют.

"Сохранится ли светская республиканская Турция, к которой мы привыкли, или будет демонтирована? Я не предвижу каких-то резких изменений. Есть значительная часть электората, которая будет поддерживать именно такой устрой, – полагает Евгения Габер. – Что касается внешней политики, то привязка к сотрудничеству (в том числе газовому) с Россией для превращения Турции в энергетический хаб, желание занимать сильное положение в регионе, развивая сотрудничество с альтернативными центрами силы (РФ, Китай), а не только с западными странами, – это, конечно, станет усложнять контекст отношений между Киевом и Анкарой. Ведь попытка турецких властей играть на антизападных, антиамериканских чувствах населения, развивать нарративы постзападного, монополярного мира, все эти ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистан), БРИКС (межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) – не лучшая для нас история. Но каких-то резких изменения в плане двусторонних отношений Украины и Турции я не ожидаю".

Вопрос выборов 2023 года – не столько о каких-то переменах, сколько в желании власти зацементировать имеющуюся систему и отстоять свой мандат

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса уверен, что вся история с новой турецкой Конституцией – чисто предвыборная.

"Эрдоган не предлагает неких фундаментальных изменений. Они играет на разные электоральные группы, включая консервативных мусульман. С этим связано, например, его предложение закрепить в Конституции те или иные моменты касательно "семейный ценностей". Всё это – инвестиции в результат на выборах в следующем году", – подчеркивает эксперт.

Он поясняет, что политическая система имени Эрдогана выстроена в Турции давно. И вопрос выборов 2023 года – не столько о каких-то переменах, сколько в желании власти зацементировать имеющуюся систему и отстоять свой мандат, говорит Илия Куса. Именно в этой логике, по мнению эксперта, действующий президент и его сторонники будут двигаться. А вовсе не в логике неких революционных реформ.

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