Епифаний считает, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что очень благодарен Верховной Раде, которая в конце ноября приняла законопроект о военном капелланстве в Украине.

Епифаний (фото из открытых источников)

В интервью изданию "Радио Свобода" он отметил, что на эту тему существовало более 10 документов и путь к его принятию длился более 5 лет.

"Они не удовлетворяли церкви, религиозные организации в Украине, которые имеют своих капелланов. Но в украинской армии около 80% капелланов – это капелланы ПЦУ. Поэтому мы благодарны Верховной Раде, что наконец все же сумели принять соответствующий законопроект", – сказал глава Православной церкви Украины.

Епифаний также обратил внимание, что из закона убрали положение о запрете работать в армии священникам религиозных организаций, центральные организации которых расположены в стране, признанной агрессором.

"Наши военнослужащие не примут сейчас российского священника в свои ряды. Есть масса примеров, можно найти в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014 года, благословляли главарей, благословляли тех, которые уничтожали наших военных... Таких случаев очень и очень много. И потому не место российским священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит", – отметил глава ПЦУ.

Напомним, что согласно данным опроса Центра Разумкова, проведенном в 2020 году, нынешнему предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию доверяет 44,3% граждан Украины. Это самый высокий показатель доверия среди всех руководителей украинских церквей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, стоит ли сегодня проводить реформу календаря и переносить Рождество.

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