Епифаний считает, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны

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Светлана Шкурупий
Предстоятель
Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
отметил, что очень благодарен Верховной Раде, которая в конце ноября приняла
законопроект о военном капелланстве в Украине.
Епифаний (фото из открытых источников)
В
интервью изданию "Радио Свобода" он отметил, что на эту тему существовало более
10 документов и путь к его принятию длился более 5 лет.
"Они
не удовлетворяли церкви, религиозные организации в Украине, которые имеют своих
капелланов. Но в украинской армии около 80% капелланов – это капелланы ПЦУ.
Поэтому мы благодарны Верховной Раде, что наконец все же сумели принять
соответствующий законопроект", – сказал глава Православной церкви Украины.
Епифаний
также обратил внимание, что из закона убрали положение о запрете работать в
армии священникам религиозных организаций, центральные организации которых
расположены в стране, признанной агрессором.
"Наши
военнослужащие не примут сейчас российского священника в свои ряды. Есть масса
примеров, можно найти в открытом доступе, в интернете, как они, начиная с 2014
года, благословляли главарей, благословляли тех, которые уничтожали наших
военных... Таких случаев очень и очень много. И потому не место российским
священникам в украинской армии во время войны, реальной войны, которая происходит",
– отметил глава ПЦУ.
Напомним,
что согласно данным опроса Центра Разумкова, проведенном в 2020 году, нынешнему
предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию доверяет 44,3% граждан Украины. Это самый высокий показатель доверия среди всех руководителей
украинских церквей.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что предстоятель Православной церкви Украины
митрополит Епифаний рассказал, стоит ли сегодня проводить реформу календаря и
переносить Рождество.
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