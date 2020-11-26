kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

17404.06

ETH/USD

514.30

LTC/USD

76.19

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество религия Епифаний завоевал доверие украинцев - исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Епифаний завоевал доверие украинцев - исследование

По данным опроса Центра Разумкова, митрополиту Епифанию доверяет 44,3% граждан Украины

сегодня, 09:35
Автор:

Кириєнко Анна

По данным опроса Центра Разумкова нынешнему предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию доверяет 44,3% граждан Украины. Это самый высокий показатель доверия среди всех руководителей украинских церквей.

Епифаний завоевал доверие украинцев - исследование

Фото: Liga.net

Исследование проводилось в октябре 2020 года по всей Украине, кроме оккупированных территорий.

Больше всего доверяют предстоятелю жители Западной Украины — 68,3%, меньше Восточной — 25%.

Уровень доверия украинцев к церкви стоит на одной ступеньке с доверием к Вооруженным силам и к волонтерским организациям.

Напомним, что Епифаний занял пост предстоятеля Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года. Именно он высказал мнение "Разве грех в том, что я съем мясо?". Митрополит считает, что отказ от некоторых продуктов во время поста — не имеет смысла, ведь главное — это очищение мыслей. Такая позиция всколыхнула многих украинских священнослужителей.

Также сайт "Комментарии" рассказывает о Рождественском посте 2020: что запрещено есть и делать, как проводить это время и какое главное назначение поста.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_religiya.pdf
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ