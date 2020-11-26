Епифаний завоевал доверие украинцев - исследование

По данным опроса Центра Разумкова нынешнему предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию доверяет 44,3% граждан Украины. Это самый высокий показатель доверия среди всех руководителей украинских церквей.

Фото: Liga.net

Исследование проводилось в октябре 2020 года по всей Украине, кроме оккупированных территорий.

Больше всего доверяют предстоятелю жители Западной Украины — 68,3%, меньше Восточной — 25%.

Уровень доверия украинцев к церкви стоит на одной ступеньке с доверием к Вооруженным силам и к волонтерским организациям.

Напомним, что Епифаний занял пост предстоятеля Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года. Именно он высказал мнение "Разве грех в том, что я съем мясо?". Митрополит считает, что отказ от некоторых продуктов во время поста — не имеет смысла, ведь главное — это очищение мыслей. Такая позиция всколыхнула многих украинских священнослужителей.

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