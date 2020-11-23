Все, что необходимо знать о Рождественском посте 2020

Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он предшествует одному из самых важных праздников — Рождеству Христову.

Фото: sm.news

Этот пост начнется с 28 ноября, а завершится 6 января 2021. Поскольку пост длится 40 дней, его еще называют Четыредесятницей.

Что есть во время поста

Рождественский пост не отличается строгостью. Как и во время всех остальных постов, запрещено есть мясо, масло, яйца, молоко и сыр. В понедельник, среду и пятницу запрещаются рыбные блюда, алкогольные напитки, еда, заправленная маслом.

Рыбу можно употреблять в субботу и воскресенье, а также по большим праздникам, которые приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешается добавить в свой рацион только вино и масло.



В период со 2 января по 6 января пост усиливается. Рыбу в этот период запрещено есть вообще. Зато в свой рацион надо добавить овощи, каши, бобовые и грибы.

Запрещенные действия

В Рождественский пост нельзя грешить. Следует контролировать себя: не ругаться, не злиться, не завидовать, избавиться от греховных мыслей и страстей. В этот период лучше не устраивать шумные праздники. Свадьбу лучше планировать на другой период. Дни рождения стоит праздновать спокойно и сдержанно, без алкоголя.

К концу поста следует прекратить близость со своим партнером.

Смысл поста

Рождественский пост помогает верующим очиститься от грехов сердцем, душой и телом чтобы они могли достойно встретить Сына Божьего, который появился в свет.

Все запреты как в еде, так и в жизни — это лишь средство для правильной духовной жизни. С их помощью человек отвлекается от греховной, материальной жизни и сосредотачивается на духовных потребностях, а также становится ближе к Богу.

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