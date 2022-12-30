Энергосистема Украины после 10-й ракетной атаки россиян: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации

По состоянию на 30 декабря дефицит мощности в энергосистеме находится на том же уровне, что и до десятой массированной ракетной атаки российских войск. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме после десятой массированной атаки россиян. Фото: Getty Images

В сообщении говорится, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы в Украине, чем ожидали оккупанты.

Энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу. Набор мощности генерации продолжается.

При этом из-за попадания в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады работают над устранением повреждений.

Всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

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