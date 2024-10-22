Энергетики возобновили критическую линию питания Запорожской АЭС

Энергетики продолжают обеспечивать надежное электроснабжение Запорожской атомной электростанции, невзирая на постоянные угрозы со стороны российских оккупационных сил. В результате обстрелов одна из важных линий питания была повреждена, но оперативные действия энергетиков позволили возобновить ее работу. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил энергетики за их скорую реакцию и отметил, что благодаря их работе Запорожская АЭС теперь имеет питание по двум линиям. Однако он подчеркнул, что безопасность станции остается под угрозой из-за присутствия оккупационных сил. По словам министра, только возврат контроля над станцией может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей атомной электростанции в Европе.

"В очередной раз подчеркиваю, из-за оккупации Запорожской АЭС врагом ситуация на станции остается угрожающей. Только возвращение Украине контроля над АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции”, – отметил Министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, очередной обстрел вражеских сил снова поставил Запорожскую атомную электростанцию на грань аварии. Из-за повреждения одной из линий электропередачи, которая обеспечивала связь АЭС с энергосистемой Украины, станция работает только на одной линии, что значительно усложняет ее стабильное функционирование.

Ранее "Комментарии" писали, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), крупнейший атомный энергоблок Европы, не будет возобновлять свою работу. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), настаивает на том, что реакторы станции должны оставаться в состоянии "холодной остановки" до полного урегулирования конфликта и устранения всех угроз безопасности.