Емельянов прокомментировал обыски у себя и объяснил причину

Адвокат и волонтер Артур Емельянов обнародовал в социальных сетях заявление о следственных действиях, ведущих к нему ДБР. По его словам, проведенные обыски ГБР являются формальностью, которая базируется на обвинениях, не имеющих реальных оснований. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости".

Артур Емельянов. Фото из открытых источников

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"Новая "приправа" абсурдных обвинений в мой адрес (в уголовном производстве, где я признан потерпевшим лицом!!! В 2018 году) не придаст вкусу давно протухшему "политическому блюду" против меня. Отмечу, что о моей патриотической позиции украинца свидетельствуют сотни волонтерских поездок на восток Украины с сотнями тонн гуманитарных и оборонных грузов Об этом можно узнать на моих публичных страницах в ФБ (ссылка 1 и ссылка 2) Дроны, автомобили, броники, старлинки, искусственная кровь, медицинские препараты для ВСУ и спецназовцев — на этом держу фокус вместе с неравнодушными партнерами", — заявил Артур Емельянов.

При этом Емельянов связывает преследование со своей волонтерской деятельностью.

"Попытки некоторых так называемых "активистов" создать препятствия, чтобы потом предложить их "порешать" — считаю отвлекающим фактором. На это нет ни времени, ни желания лично реагировать. Готовлюсь к новой гуманитарной миссии на фронт. Поэтому пройду всю юридическую процедуру по закону, при поддержке моих адвокатов. И в очередной раз убедительно докажу свою гражданскую и профессиональную добросовестность", — подчеркнул автор заявления.

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