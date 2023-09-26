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Емельянов прокомментировал обыски у себя и объяснил причину

Артур Емельянов назвал следственные действия по нему профанацией, базирующейся на клевете мошенников

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Адвокат и волонтер Артур Емельянов обнародовал в социальных сетях заявление о следственных действиях, ведущих к нему ДБР. По его словам, проведенные обыски ГБР являются формальностью, которая базируется на обвинениях, не имеющих реальных оснований. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишут "Украинские новости".

Емельянов прокомментировал обыски у себя и объяснил причину

Артур Емельянов. Фото из открытых источников


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"Новая "приправа" абсурдных обвинений в мой адрес (в уголовном производстве, где я признан потерпевшим лицом!!! В 2018 году) не придаст вкусу давно протухшему "политическому блюду" против меня. Отмечу, что о моей патриотической позиции украинца свидетельствуют сотни волонтерских поездок на восток Украины с сотнями тонн гуманитарных и оборонных грузов Об этом можно узнать на моих публичных страницах в ФБ (ссылка 1 и ссылка 2) Дроны, автомобили, броники, старлинки, искусственная кровь, медицинские препараты для ВСУ и спецназовцев — на этом держу фокус вместе с неравнодушными партнерами", — заявил Артур Емельянов.

При этом Емельянов связывает преследование со своей волонтерской деятельностью.

"Попытки некоторых так называемых "активистов" создать препятствия, чтобы потом предложить их "порешать" — считаю отвлекающим фактором. На это нет ни времени, ни желания лично реагировать. Готовлюсь к новой гуманитарной миссии на фронт. Поэтому пройду всю юридическую процедуру по закону, при поддержке моих адвокатов. И в очередной раз убедительно докажу свою гражданскую и профессиональную добросовестность", — подчеркнул автор заявления.

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Источник: https://ukranews.com/news/957668-artur-emelyanov-nazval-sledstvennye-dejstviya-v-otnoshenii-ego-profanatsiej-kotoraya-baziruetsya-na
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:31

Волонтерство на війні прибуткова справа. Ці, батьки Махно, вже конкурують з допомогою і фінансуванням урядів. Занадто зручно продовжувати війну роками і харчуватись з неї поки тіло України стікає кров'ю.


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