Елки обрабатывают раствором с неприятным запахом: зачем это делают

Перед новогодними праздниками в столице пытаются предотвратить незаконную вырубку леса. Для этого сотрудники коммунальных служб начали наносить на елки специальные растворы, которые в случае в случае попадания в теплое помещение, начинают неприятно пахнуть.

ФОТО: Из открытых источников

Также праздничные деревья красят специальной смесью. Власти столицы отмечают, что такая обработка является безопасной для людей.

В Киевской городской администрации рассказывают, что кампанию против незаконной вырубки елок коммунальщики начали в лесных массивах, парках и скверах города. Сотрудники служб наносят на деревья раствор, который имеет неприятный запах, а также окрашивают их клеево-меловой смесью, которая придает деревьям "грязный" окрас. По мнению городских властей, такие мероприятия помогут предотвратить кражу деревьев.

"Репелленты для обработки растений являются безопасными, но раскрываются неприятным запахом в теплом помещении. На обработанных в парках и скверах деревьях есть соответствующие объявления", — сказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Помимо этого, молодые хвойные насаждения берутся под усиленную охрану. По словам специалистов, именно такие деревья больше всего подвергаются вырубке в новогодний период.

В столичной администрации напомнили, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусматривается штраф от 510 до 5100 гривен, а за вырубку зеленых насаждений — штрафная санкция от 17 до 25 тысяч гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черновицкой области застрелили мужчину, который рубил елку в лесу. В темноте охотник перепутал человека с животным.





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