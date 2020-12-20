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Елки обрабатывают раствором с неприятным запахом: зачем это делают

Столичные власти пытаются предотвратить незаконную вырубку леса

сегодня, 12:45
Автор:

Елизавета Черных

Перед новогодними праздниками в столице пытаются предотвратить незаконную вырубку леса. Для этого сотрудники коммунальных служб начали наносить на елки специальные растворы, которые в случае в случае попадания в теплое помещение, начинают неприятно пахнуть. 

Елки обрабатывают раствором с неприятным запахом: зачем это делают

ФОТО: Из открытых источников

Также праздничные деревья красят специальной смесью. Власти столицы отмечают, что такая обработка является безопасной для людей. 

В Киевской городской администрации рассказывают, что кампанию против незаконной вырубки елок коммунальщики начали в лесных массивах, парках и скверах города. Сотрудники служб наносят на деревья раствор, который имеет неприятный запах, а также окрашивают их клеево-меловой смесью, которая придает деревьям "грязный" окрас. По мнению городских властей, такие мероприятия помогут предотвратить кражу деревьев. 

"Репелленты для обработки растений являются безопасными, но раскрываются неприятным запахом в теплом помещении. На обработанных в парках и скверах деревьях есть соответствующие объявления", — сказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король. 

Помимо этого, молодые хвойные насаждения берутся под усиленную охрану. По словам специалистов, именно такие деревья больше всего подвергаются вырубке в новогодний период. 

В столичной администрации напомнили, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусматривается штраф от 510 до 5100 гривен, а за вырубку зеленых насаждений — штрафная санкция от 17 до 25 тысяч гривен. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Черновицкой области застрелили мужчину, который рубил елку в лесу. В темноте охотник перепутал человека с животным. 



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Источник: https://kyiv.tsn.ua/ru/elki-v-kieve-obrabatyvayut-rastvorom-s-nepriyatnym-zapahom-zachem-eto-delayut-1690663.html
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