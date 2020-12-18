Принял человека за животное: в Черновицкой области застрелили мужчину, рубившего елку в лесу

Язык
Coinspot 18.12.2020
BTC/USD
22568.79
ETH/USD
637.84
LTC/USD
104.64
НБУ 18.12.2020
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
34.49
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В Черновицкой области, недалеко от села Лунка, произошло трагическое событие — 62-летний мужчина застрелил 56-летного односельчанина, который рубил елку в местном лесу.
ФОТО: Из открытых источников
По данным следствия, мужчина охотился на косулю, и выстрелив якобы в животное, подошел и понял, что убил человека. Более того, охотник самостоятельно направился в отделение полиции и сообщил об убийстве по неосторожности. Правоохранительные органы задержали мужчину и доставили в следственный изолятор.
Средствам массовой информации удалось разузнать, что тогда погибший отмечал свой день рождения, а в лес отправился, чтобы срубить елку к приближающемуся празднику Нового года.
В сельском совете происшествие пока что не комментировали, однако сотрудники лесного хозяйства предположили, что 62-летний мужчина мог охотиться на территории леса незаконно. По их словам, охотник должен был предупредить егеря и лесничего о намерениях охотиться и получить лицензию.
В данный момент ведутся следственные действия, и правоохранители готовятся вручить подозрение охотнику в совершении уголовного правонарушения по статье убийство по неосторожности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что преступники пытали семью пенсионеров, чтобы получить их деньги и драгоценности. По словам Андрея Небитова, членов семьи связывали, пытали раскаленным утюгом, заливали в глаза водку и резали руки. Пытки длились на протяжении часа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости