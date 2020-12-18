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Главная Новости Общество происшествия Принял человека за животное: в Черновицкой области застрелили мужчину, рубившего елку в лесу
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Принял человека за животное: в Черновицкой области застрелили мужчину, рубившего елку в лесу

Виновнику готовятся вручить подозрение по статье убийство по неосторожности

сегодня, 15:18
Автор:

Елизавета Черных

В Черновицкой области, недалеко от села Лунка, произошло трагическое событие — 62-летний мужчина застрелил 56-летного односельчанина, который рубил елку в местном лесу. 

Принял человека за животное: в Черновицкой области застрелили мужчину, рубившего елку в лесу

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, мужчина охотился на косулю, и выстрелив якобы в животное, подошел и понял, что убил человека. Более того, охотник самостоятельно направился в отделение полиции и сообщил об убийстве по неосторожности. Правоохранительные органы задержали мужчину и доставили в следственный изолятор. 

"Не разобравшись, выстрелил, подошел ближе и увидел своего односельчанина, который уже был без признаков жизни. Он говорит, что "я не знаю, что со мной произошло и как это случилось", – рассказал начальник Герцаевского отделения полиции Григорий Якобчук.

Средствам массовой информации удалось разузнать, что тогда погибший отмечал свой день рождения, а в лес отправился, чтобы срубить елку к приближающемуся празднику Нового года. 

В сельском совете происшествие пока что не комментировали, однако сотрудники лесного хозяйства предположили, что 62-летний мужчина мог охотиться на территории леса незаконно. По их словам, охотник должен был предупредить егеря и лесничего о намерениях охотиться и получить лицензию.

В данный момент ведутся следственные действия, и правоохранители готовятся вручить подозрение охотнику в совершении уголовного правонарушения по статье убийство по неосторожности. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что преступники пытали семью пенсионеров, чтобы получить их деньги и драгоценности. По словам Андрея Небитова, членов семьи связывали, пытали раскаленным утюгом, заливали в глаза водку и резали руки. Пытки длились на протяжении  часа.





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Источник: https://plus.obozrevatel.com/crime/v-chernovitskoj-oblasti-zastrelili-muzhchinu-rubivshego-elku-v-lesu.htm?_ga=2.91746586.1032298563.1608293405-1866709200.1603788514&_gl=1*77i0zf*_ga*MTg2NjcwOTIwMC4xNjAzNzg4NTE0*_ga_JBX3X27G7H*MTYwODI5MzQwNC45LjEuMTYwODI5
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