Принял человека за животное: в Черновицкой области застрелили мужчину, рубившего елку в лесу

В Черновицкой области, недалеко от села Лунка, произошло трагическое событие — 62-летний мужчина застрелил 56-летного односельчанина, который рубил елку в местном лесу.

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, мужчина охотился на косулю, и выстрелив якобы в животное, подошел и понял, что убил человека. Более того, охотник самостоятельно направился в отделение полиции и сообщил об убийстве по неосторожности. Правоохранительные органы задержали мужчину и доставили в следственный изолятор.

"Не разобравшись, выстрелил, подошел ближе и увидел своего односельчанина, который уже был без признаков жизни. Он говорит, что "я не знаю, что со мной произошло и как это случилось", – рассказал начальник Герцаевского отделения полиции Григорий Якобчук.

Средствам массовой информации удалось разузнать, что тогда погибший отмечал свой день рождения, а в лес отправился, чтобы срубить елку к приближающемуся празднику Нового года.

В сельском совете происшествие пока что не комментировали, однако сотрудники лесного хозяйства предположили, что 62-летний мужчина мог охотиться на территории леса незаконно. По их словам, охотник должен был предупредить егеря и лесничего о намерениях охотиться и получить лицензию.

В данный момент ведутся следственные действия, и правоохранители готовятся вручить подозрение охотнику в совершении уголовного правонарушения по статье убийство по неосторожности.

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