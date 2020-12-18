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Главная Новости Общество происшествия Заливали водку в глаза и пытали утюгом: в Киевской области грабители поиздевались над пенсионерами (ВИДЕО)
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Заливали водку в глаза и пытали утюгом: в Киевской области грабители поиздевались над пенсионерами (ВИДЕО)

Преступники пытались семью пенсионеров, чтобы получить их деньги и драгоценности

сегодня, 14:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Заливали водку в глаза и пытали утюгом: в Киевской области грабители поиздевались над пенсионерами (ВИДЕО)

ФОТО: Из открытых источников

В селе Лубянка Бородянского района Киевской области произошло ужасное нападение на супружескую пару пенсионеров, а также их детей. О происшествии, сегодня, 18 декабря,  на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП Киевской области Андрей Небитов.

Леденящий кровь инцидент случился еще 30 ноября. В тот день в частный дом пенсионеров ворвались 5 вооруженных, неизвестных семье мужчин. Преступники были в балаклавах и черной одежде. Ограблением всё не закончилось. Злоумышленники на протяжении часа пытали пенсионеров и их детей, которые в тот момент были дома. По словам Андрея Небитова, членов семьи связывали, пытали раскаленным утюгом, заливали в глаза водку и резали руки. Пытки длились на протяжении  часа.

Всё это делалось для того, чтобы получить от своих жертв деньги и драгоценности, которые были у них в доме. В итоге преступники всё же забрали у пострадавших 3 тысячи долларов, украшения и 8 тысяч гривен. Примечательно, что с места происшествия нападавшие скрылись на двух машинах, которые принадлежат владельцу дома.

О случившемся было сообщено в полицию. В течение 16 суток правоохранителям проводили тщательную работу, собирали следы преступления, аналитическую информацию, проводили анализ каждой детали и зацепки в деле. В итоге 17 декабря банду преступников удалось задержать. Сейчас они находятся в СИЗО. Сообщается, что прокурор будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных без права внесения залога. 

Заливали водку в глаза и пытали утюгом: в Киевской области грабители поиздевались над пенсионерами (ВИДЕО) - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, как мошенники выманивают деньги у владельцев авто, а также о том, что в США 2-летний ребенок нашел у родителей пистолет и выстрелил себе в голову.


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100039590617894
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