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Элита российской армии отказывается воевать против ВСУ

За два месяца войны в Украине российская армия понесла больше потерь, чем за четыре года боев в Чечне

3 мая 2022, 17:53
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские так называемые элитные подразделения не выдерживают ожесточенных боев с украинской армией и отказываются воевать. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу можно прийти после прослушивания очередного телефонного разговора оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

Элита российской армии отказывается воевать против ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

С разговора одной российского военного с другим следует, что бойцы Росгвардии, омоновцы поголовно отказываются продолжать воевать против Украины. Те, кто побывал уже в бою спешит написать отказ и уезжать обратно в Россию. Никто из российских образцовых военных долго не может выдержать давления против ВСУ, понимая, что есть очень большой риск погибнуть на поле боя или быть тяжело раненым.

Оккупант в разговоре признался, что то, что ему удалось увидеть и пережить за это время в Украине он не видел за все 4 года войны в Чечне, потому что российское войско уже имеет за это время в разы больше потерь, чем это было во время Чеченской войны. 

Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украине на счету украинских защитников больше 24 тысяч ликвидированных российских захватчиков.

Читайте на портале "Комментарии" — пауза в мирных переговорах россии и Украины слишком долго затянулась. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему надеяться на то, что путем переговоров удастся урегулировать конфликт и остановить войну уже не приходится.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты боятся идти в наступление на Харьковщине – готовы даже получить пулю в висок от своих. Об этом стало известно из перехвата СБУ телефонного разговора оккупанта.



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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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