Елена Зеленская пришла на конференцию дипломатии в стильном наряде (ФОТО)

Первая леди нашей страны была участницей конференции, организованной для послов Украины " Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая состоялась в Ивано-Франковской области. Фото с мероприятия она выложила в социальных сетях.

Олена Зеленська (фото з відкритих джерел)

Елена Зеленская появилась на конференции в новом деловом образе. Она была одета в костюм-тройку, выбрав цветовую гамму вареного лосося. Жакет, жилет и широкие брюки со стрелками супруга президента дополнила светлой блузкой и бежевыми туфлями с острыми носами.

Прическа с боковым пробором, незаметный макияж и серьги дополнили великолепный вид первой леди.

По словам Елены Зеленской, в ее понимании дипломатия – это семейная деятельность. Успех такого события – не индивидуальные старания посла, а деятельность в тандеме, когда работа каждого важна. Встреча с супругами послов была первой, но станет традиционной. Потому что есть о чем говорить, чем делиться. Они – наши коллеги.

Арсенал женщин — "мягкая сила" – язык культуры и гуманитарных проектов.

" Рассказала о своих приоритетных направлениях работы как первой леди: реформу школьного питания, которую сейчас проводим в Украине, внедрение безбарьерной среды для всех, борьбу с домашним насилием. Здесь нам особенно нужен успешный зарубежный опыт и сотрудничество, поэтому просила участников встречи приобщаться", — отметила супруга украинского президента.

Елена Зеленская упомянула и о культурной дипломатии. Цель — внедрить в известных туристических местах мира аудиогидов на украинском. При поддержке представителей украинских посольств их станет больше.

По словам первой леди Украины, она убеждена, что вместе все получится, ведь "мягкая сила" имеет свою сильную сторону – взаимопонимание и совместные действия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Елена Зеленская покорила сеть .

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