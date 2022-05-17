Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля: о чем договорились

Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля Михаль Герцог. Договорились о помощи от израильских экспертов в борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом сообщила первая леди в соцсети.

Елена Зеленская заявила, что израильские эксперты научат украинских психологов и волонтеров оказывать психологическую помощь украинцам, пострадавшим от войны.

"Особенно рада поговорить с первой леди Израиля Михаль Герцог. Наконец-то могла лично поблагодарить за помощь – ее и ее соотечественников – от роликов поддержки до полевых госпиталей. Теперь нам особенно нужен израильский опыт в создании национальной программы психологической помощи. В ней нуждаются каждый украинец и украинка. После оккупации или военной службы, потери дома или миграции каждый и каждая, взрослые и дети, переживают боль и шок этих дней, это называется посттравматическим стрессовым расстройством, именно у Израиля есть одна из лучших в мире систем для борьбы с ним. Научат наших психологов и волонтеров! Кстати, именно сегодня в Киеве возобновило работу Посольство Израиля в Украине, и возле него снова подняли флаг. Символично. Сотрудничество и жизнь продолжаются, несмотря на все", — отметила первая леди.