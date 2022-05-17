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Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля: о чем договорились

Израиль поможет в создании национальной программы психологической помощи

сегодня, 20:37
Автор:

Лиля Воробьева
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Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля Михаль Герцог. Договорились о помощи от израильских экспертов в борьбе с посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом сообщила первая леди в соцсети.
Елена Зеленская заявила, что израильские эксперты научат украинских психологов и волонтеров оказывать психологическую помощь украинцам, пострадавшим от войны.
"Особенно рада поговорить с первой леди Израиля Михаль Герцог. Наконец-то могла лично поблагодарить за помощь – ее и ее соотечественников – от роликов поддержки до полевых госпиталей. Теперь нам особенно нужен израильский опыт в создании национальной программы психологической помощи. В ней нуждаются каждый украинец и украинка. После оккупации или военной службы, потери дома или миграции каждый и каждая, взрослые и дети, переживают боль и шок этих дней, это называется посттравматическим стрессовым расстройством, именно у Израиля есть одна из лучших в мире систем для борьбы с ним. Научат  наших психологов и волонтеров! Кстати, именно сегодня в Киеве возобновило работу Посольство Израиля в Украине, и возле него снова подняли флаг. Символично. Сотрудничество и жизнь продолжаются, несмотря на все", — отметила первая леди.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Израиль таки определился со своей позицией по войне в Украине. Министр обороны Израиля в среду, 20 апреля, официально одобрил поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала войны передает Украине оборонную помощь.

Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля: о чем договорились

Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/olenazelenska.official
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