Экстрадиция и арест Анатолия Шария: насколько вероятен такой исход событий

В средствах массовой информации появилась информация о том, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Какая вероятность того, что Шария экстрадируют и реально арестуют? Какая судьба может ожидать его? "Комментарии" решили поинтересоваться мнением экспертов.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Быстрая экстрадиция Шария точно невозможна

Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что вероятность экстрадиции Шария в Украину невелика.

"У него был статус политического беженца. И даже учитывая новые обвинения, предъявленные ему, нужно понимать, что европейская система очень бюрократична, работает довольно медленно. И в этом смысле быстрая экстрадиция Шария точно невозможна, — поясняет аналитик. – Но Украина всё равно должна этого добиваться – независимо от того, получится или нет в ближайшей перспективе доставить Шария в суд. Он внесен в санкционный список, было оглашено обвинение, его вызывали на допрос, он не явился. За этим должны следовать дальнейшие процессуальные шаги, чтобы это не выглядело как политическая кампания".

По мнению Олеси Яхно, политическая судьба Шария, как и его партии, которая прошла в ряд местных советов, во многом будет зависеть от того, насколько активно другие политсилы смогут переориентировать на себя электорат юго-востока. Плюс – насколько активно будет продвигаться далее юридическая составляющая, причем не только касательно Шария, но и касательно ряда представителей ОПЗЖ.

Для окончательной точки в этом вопросе необходима четкая позиция Интерпола

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко подчеркивает, что экстрадиционная процедура между Украиной и Испанией, где сейчас находится Шарий, не представляется легким процессом.

"В истории было не так много примеров экстрадиции из Испании к нам. Можно вспомнить довольно похожий пример Александра Онищенко, аналогично скрывавшегося в Испании и по некоторым данным сотрудничавшим со спецслужбами РФ и попавшим под санкции США. Усилия украинской Фемиды по возврату его назад не увенчались успехом", — отмечает Ярослав Божко.

По его мнению, для окончательной точки в этом вопросе необходима четкая позиция Интерпола касаемо введения им международного розыска в отношении Шария.

"Однако как показывает практика последних лет, РФ довольно сильно влияет на Интерпол и блокирование такой процедуры может быть абсолютно реальным, — продолжает эксперт. — Потому успешные действия по экстрадиции Шария, скорее всего, можно будет прогнозировать только после получения обвинительного приговора в суде по статьям, которые ему вменяются. К сожалению, процессуальных успехов мы не увидим до тех пор, пока Интерпол не поддержит нашу инициативу по его розыску".

Ранее "Комментарии" сообщали, Сотрудники Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело из-за внесения ложных сведений при перерегистрации партии Шария.

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