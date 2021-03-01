Дело Шария: СБУ открыла еще одно производство

Сотрудники Службы безопасности Украины возбудили уголовное дела из-за внесения ложных сведений при перерегистрации партии Шария, основателя которой, подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, передает HB.

Анатолий Шарий - фото из открытых источников

По данным следствия, факт внесения заведомо недостоверных данных был обнаружен во время досудебного расследования дела о госизмене Анатолия Шария.

Новое уголовное производство возбуждено по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Максимальной санкцией статьи предусматривается до двух лет лишения свободы.

Более того, Служба безопасности подготовила и направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в деле Анатолия Шария.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, в честь кого на самом деле названа "Партия Шария", которая использует фамилию другого человека. Оказывается, что фамилия была куплена за 500 долларов у жителя Днепра — Виктора Шария. Однако сам человек недавно заявил о желании "отобрать" свою фамилию обратно. Ситуация произошла еще в 2019 году, перед выборами в Верховную Раду. Тогда Виктор получил неожиданный звонок от представителей Анатолия Шария, которые предложили деньги за фамилию. Мужчина согласился на предложение. После того как нотариус заверил все документы, Виктор забыл на время о партии и этой ситуации. Однако сейчас мужчине неприятно, что партия носит его фамилию.

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