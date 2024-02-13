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Экспрезидент Монголии отреагировал на исторический бред Путина: опубликовал карту Монгольской империи

Бывший президент Монголии насмехается над президентом России Владимиром Путиным за его объяснение войны в Украине через историю.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Экспрезидент Монголии отреагировал на исторический бред Путина: опубликовал карту Монгольской империи

Россия в 1471 году. Фото из открытых источников

Бывший президент Монголии Цахиа Элбегдорж отреагировал на интервью президента России Владимира Путина, пытавшегося объяснить российское вторжение историческим бредом о "праве России" на Украину.

Экс-президент Монголии Цахиа Элбегдорж опубликовал в социальных сетях несколько карт с изображением Монгольской империи. В частности, на одной карт показана Россия 1471 года в сравнении с сегодняшними территориями. На другой карте более 20 стран, чьи сегодняшние территории были когда-то частью Монгольской империи.

Свое сообщение Элбегдорж кратко подписал, что после интервью Путина он нашел историческую карту Монголии. Однако дальше добавил, что мир не должен волноваться, ведь монгольская нация мирная.

Отметим, что бывший президент Монголии Цахиа Элбегдорж воспитанник Львовской политехники.

Напомним, что интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин начал с получасового рассказа о псевдоистории России. Таким образом, Путин пытался объяснить причины нападения России на Украину в 21 веке.

Отметим, что с 1206 года Монголия превратилась в великую империю под властью Чингисхана. При его жизни была создана вторая по величине империя в истории человечества. Больше Монгольской империи была лишь Британская империя в начале XX века.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на интервью Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, выполнил ли Такер Карлсон главную задачу Москвы.

Также "Комментарии" писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал вопрос, который Карлсон не задал Путину. А Хиллари Клинтон из-за интервью Карлсона с Путиным назвала американского журналиста "полезным идиотом".



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Источник: https://twitter.com/elbegdorj/status/1756818696700657935
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