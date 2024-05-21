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Экспорт нефти вырос до девятимесячного максимума: какая страна снова спасает Кремль

По информации Bloomberg, Индия снова выходит в лидеры по закупке российского "черного золота"

сегодня, 14:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Экспорт российской нефти в Индию вырос до девятимесячного максимума в апреле после того, как возобновились поставки на танкерах, не подпадающих под санкции и эксплуатируемых "Совкомфлотом". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информагентство "Reuters".

Экспорт нефти вырос до девятимесячного максимума: какая страна снова спасает Кремль

Российская нефть. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, нефтеперерабатывающие заводы Индии ненадолго прекратили импорт российской нефти танкерами, принадлежащими "Совкомфлоту", после того, как в феврале Вашингтон определил суда компании вместе с ее 14 танкерами как нарушающие западные санкции.

Отмечается, что Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, является крупнейшим клиентом для российской морской нефти.

В апреле, первом месяце 2024/25 финансового года, индийские нефтеперерабатывающие заводы отгрузили почти 1,8 млн баррелей в сутки российской нефти, что примерно на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце, увеличив долю России в Индии до 38% с 32% в предыдущем месяце, свидетельствуют данные.

Читайте также на портале "Комментарии" — а, как же предупреждения США: действительно ли Индия снова покупает российскую нефть.

Также издание "Комментарии" сообщало — Евросоюз продолжает размышлять над 14-м пакетом санкций против РФ, куда может войти и запрет на использование портов ЕС для реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ). Франция и Нидерланды также добиваются введения санкций ЕС против любого банка в мире, который помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Венгрия традиционно ставит палки в колеса гипотетическим ограничениям. Что на данный момент можно сказать о влиянии санкций на РФ и о перспективах новых ограничений? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/indias-russian-oil-imports-rise-nine-month-high-april-2024-05-21/
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