А, как же предупреждения США: действительно ли Индия снова покупает российскую нефть

Судно "Совкомфлота" (SCF) выгрузило мазут в западном индийском порту в пятницу, что свидетельствует о возобновлении использования судов СКФ для поставок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Индия закупает нефть в России. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, SCF Baltica, которое перевозит 90 000 тонн мазута для компании Reliance Industries (оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре) должно буднее покинуть порт после полной выгрузки позднее в пятницу.

Ранее индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Reliance, стали опасаться принимать грузы на судах "Совкомфлота" после того, как 23 февраля США ввели санкции против российского судоходного гиганта.

Однако во время визита в Индию в начале этого месяца американские официальные лица заявили, что Вашингтон хочет стабильных мировых поставок нефти и не просил Индию сокращать импорт российской нефти.

Судно SCF Baltica не входит в число 14 судов, против которых Вашингтон ввел санкции в последние месяцы. Судно находится под управлением компании Stream Ship Management из Объединенных Арабских Эмиратов, а его владельцем значится Ashbourne Navigation.

Другой танкер "Владимир Тихонов", прибытие которого с российской нефтью ожидается на следующей неделе, также находится под управлением Stream Ship Management и указан на сайте SCF как часть флота.

Стоит отметить, Индия является крупнейшим потребителем российской морской нефти, которая продается со скидкой после того, как западные страны отказались от закупок у Москвы из-за войны в Украине.

Ранее официальные лица США прибыли с визитом в Индию для встреч с правительственными чиновниками и лидерами бизнеса, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с отмыванием денег, противодействие финансированию терроризма и введение ценового потолка.



