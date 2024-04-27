logo

BTC/USD

62939.92

ETH/USD

3116.22

LTC/USD

85.95

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события А, как же предупреждения США: действительно ли Индия снова покупает российскую нефть
commentss НОВОСТИ Все новости

А, как же предупреждения США: действительно ли Индия снова покупает российскую нефть

СМИ фиксируют, что Индия начала принимать российские танкеры с нефтью после кратковременной остановки

сегодня, 11:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Судно "Совкомфлота" (SCF) выгрузило мазут в западном индийском порту в пятницу, что свидетельствует о возобновлении использования судов СКФ для поставок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

А, как же предупреждения США: действительно ли Индия снова покупает российскую нефть

Индия закупает нефть в России. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, SCF Baltica, которое перевозит 90 000 тонн мазута для компании Reliance Industries (оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре) должно буднее покинуть порт после полной выгрузки позднее в пятницу.

Ранее индийские нефтеперерабатывающие компании, включая Reliance, стали опасаться принимать грузы на судах "Совкомфлота" после того, как 23 февраля США ввели санкции против российского судоходного гиганта. 

Однако во время визита в Индию в начале этого месяца американские официальные лица заявили, что Вашингтон хочет стабильных мировых поставок нефти и не просил Индию сокращать импорт российской нефти.

Судно SCF Baltica не входит в число 14 судов, против которых Вашингтон ввел санкции в последние месяцы. Судно находится под управлением компании Stream Ship Management из Объединенных Арабских Эмиратов, а его владельцем значится Ashbourne Navigation.

Другой танкер "Владимир Тихонов", прибытие которого с российской нефтью ожидается на следующей неделе, также находится под управлением Stream Ship Management и указан на сайте SCF как часть флота.

Стоит отметить, Индия является крупнейшим потребителем российской морской нефти, которая продается со скидкой после того, как западные страны отказались от закупок у Москвы из-за войны в Украине.

Ранее официальные лица США прибыли с визитом в Индию для встреч с правительственными чиновниками и лидерами бизнеса, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с отмыванием денег, противодействие финансированию терроризма и введение ценового потолка.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/india-receives-oil-cargo-russian-scf-tanker-after-brief-halt-sources-say-2024-04-26/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости