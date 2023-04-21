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Эксперты выяснили, как украинцы связывают общение на родном языке и патриотизм

По мнению 42,3% опрошенных, понятия «язык» и «патриотизм» никоим образом не связаны.

сегодня, 10:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Эксперты выяснили, как украинцы связывают общение на родном языке и патриотизм

Является ли общение на украинском проявлением патриотизма

Украинцам предложили несколько вариантов ответов, на вопрос, касающийся общения соловьиной как проявления патриотичности в "полной" или "неполной степени", или же в обособлении этих понятий вовсе.


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В итоге 25,5% респондентов считает, что речь является обязательным признаком патриотизма во всех случаях. 28% опрошенных говорит: использование родного языка является признаком патриотизма в некоторых случаях.

В то время как 42,3% придерживаются мнения, что язык и патриотизм – понятия разные, и никак не связаны. Затруднились ответить на данный вопрос 4,2% респондентов.

Также, социологи поинтересовались у граждан Украины, согласны ли они с утверждением, что: "человек является патриотом той страны, на языке которой он общается со своими детьми".

В итоге, 15,8% опрошенных полностью согласны с этим, 28,2% сказали, что "скорее согласны", 19% респондентов — "скорее всего" такое мнение не поддерживают, а 27,4% — не согласились с утверждением. 9,5% – не ответили на вопрос.

Поэтому с фразой полностью или частично согласились 44% респондентов, а не согласились — 46, 5%.

Резко меняются суждения украинцев, когда они слышат о языке и патриотизме в контексте военных. Здесь, 83,8% респондентов ответили, что украинского военного, общающегося на русском — можно назвать патриотом, в то время как 7,8% думает противоположно.

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Источник: https://activegroup.com.ua/2023/04/20/sociologi-zyasuvali-yak-ukrainci-povyazuyut-mizh-soboyu-movu-ta-patriotizm/
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