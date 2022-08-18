Эксперты рассказали, какое предложение Эрдоган привез Зеленскому

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Кравцев Сергей
По данным CNN Turk, Россия заявила о готовности к прямым переговорам Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом якобы намекнул президент РФ во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В связи с чем сам собой напрашивается вопрос, с чем турецкий лидер сегодня приезжал во Львов и что предлагал Владимиру Зеленскому? Конечно, на Банковой не будут публично говорить о возможном предложении от Эрдогана. Прогнозируемо не скажет об этом и турецкая сторона. Эксперты озвучили свои мнения по поводу того, о чем могла идти речь на переговорах Зеленского и Эрдогана.
Зеленский и Эрдоган. Фото - сайт Офиса президента Украины
Политический аналитик Андрей Смолий считает, что теперь все стало на свои места и стало понятно, с какой целью действительно приехал в Украину президент Турции, впервые с начала полномасштабной войны России против Украины.
Политолог считает, что Украина не должна соглашаться ни на одну заморозку или перемирие.
Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что приезд Эрдогана действительно может быть вызван желанием уговорить Зеленского согласиться на переговоры с Путиным на тех условиях, которые выдвигает Россия.
По словам эксперта, уже неоднократно и спикеры Кремля, и некоторые лоббисты интересов Кремля в Европейском Союзе говорили о том, что пора возвращаться к переговорам. Однако, на пути к диалогу есть несколько серьезных проблем. Во-первых, Россия уже показала, что не стоит никаких переговоров, обстреляв порт в Одессе после подписания "зернового соглашения". Во-вторых, Кремль публичного подает сигналы о том, что он не желает компромисса, а желает принуждения к капитуляции Украины. Ну и, в-третьих, именно через шаги России практически весь мир является заложником ядерного терроризма страны-агрессора в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.
Игорь Чаленко подчеркивает, что скорее всего в разговоре с Зеленским Эрдоган озвучил предложение об остановке боевых действий с фактическим закреплением сторон на нынешних географических позициях, что крайне опасно для Киева.
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Обсуждения
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Правдоруб
18 августа 2022, 23:05
Ердоган предатель или засланный козачок (таракан). Две подлые крысы Ангела Меркель и Макрон тоже катались туда сюда лоббировали во всю Путина и его интересы!!! И плевали на Украину!!! Переговоры могут быть только после добровольного или принудительного возврата Украинских территорий!!! Все остальное это предательство против Украинского народа, против наших дорогих солдат защищающих Украину!!!