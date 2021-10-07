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Эксперт: в октябре нас ждет новый локдаун и школы, и садики на дистанционном обучении

С каждым днем рост заболеваемости COVID-19 продолжает расти

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей

Уже в октябре украинцев ждет новый жесткий локдаун. Несмотря на массовую вакцинацию украинцы снова закроют по домам, на дистанционное обучение переведут даже школы и садики. Винить нашим соотечественникам нужно будет, в первую очередь, самим себя за систематическое нарушение карантинным норм. Как информирует издание "Комментарии", таким неутешительным прогнозом на своей странице в Facebook поделился политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Эксперт: в октябре нас ждет новый локдаун и школы, и садики на дистанционном обучении

Локдаун Фото: Украинская правда

Эксперт отметил, премьер-министр постоянно говорит о том, что педагогам нужно вакцинироваться против коронавируса. Минздрав говорит, что надо вакцинироваться. Но наши люди не спешат отзываться на эти призывы – игнорируют все это. Многие до сих пор думают, что в коронавирусе нет ничего страшного, а вот вакцина – это яд и зло, поэтому нужно противиться вакцинации всеми способами. Поэтому где-то в октябре нас ждет новый локдаун и школы и садики на дистанционном обучении.

"В таком случае стоит подстраховаться заранее и иметь запасной вариант. Вот, например, в Дистанционный Лицей "Меридиан" можно учиться онлайн, просматривать видео и материалы уроков, но не уходить из обычной школы. Некий свободный слушатель. И получать образование в то время, когда обычные школы будут закрыты", – отметил Алексей Голобуцкий.

По его словам, к сожалению, карантин прошлых лет показал, что не все школы и педагоги готовы диджитализироваться и приспосабливаться к новым реалиям. Поэтому надо быть готовыми ко всему.

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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4595145397215328
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