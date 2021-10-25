Эксперт: сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины

На фоне обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом все больше людей принимают решение вакцинироваться. К тому же, одних к такому решению подталкивают работодатели, других — карантинные ограничения, люди не хотят сталкиваться с новыми трудностями в жизни. Вот только такое массовое скопление людей в пунктах вакцинации может привести к еще более пагубным последствиям, чем есть сейчас. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт и обозреватель Алексей Голобуцкий.

Вакцинация. Фото из открытых источников

По словам эксперта, он лично выступает за вакцинацию. Потому и сам вакцинирован, уже дважды.

"Постоянно стараюсь отслеживать научные публикации на тему ковида. И должен отметить, что теперешняя массовая (если не сказать "истеричная") вакцинация уже на фоне очередной волны заболеваемости (20-22 тысячи за сутки – но, боюсь, это ещё не пик), — неоднозначная штука", – отметил Алексей Голобуцкий.

Он добавляет, толпы в поликлиниках, очереди в центрах вакцинации – всё это плюс переполненный общественный транспорт и "масочный нигилизм" от "ой, забыл" до принципиального протестного приведёт к тому, что сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины. То есть, вроде бы привиты – но достаточного титра антител нет.

"И это добавится к аргументам "антиваксов" о неэффективности вакцинации как таковой. Да, это будет манипуляцией – но в то же время фактом: ведь вакцину получили? Получили. Заболели? Заболели. Мало кто дальше будет разбираться. И это снова подтверждает очевидное: власть абсолютно, тотально, эпично провалила этот, как они любят называть, "кейс", — резюмировал политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы массово штурмуют пункты вакцинации в "красных" и "оранжевых" зонах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!