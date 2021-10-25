logo
Русский Українська

BTC/USD

62722.53

ETH/USD

4133.68

LTC/USD

195.26

USD/UAH

26.60

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Эксперт: сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины

Толпы в поликлиниках, очереди в центрах вакцинации – всё это плюс переполненный общественный транспорт могут привести к новой вспышке заболеваемости

сегодня, 11:43
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом все больше людей принимают решение вакцинироваться. К тому же, одних к такому решению подталкивают работодатели, других — карантинные ограничения, люди не хотят сталкиваться с новыми трудностями в жизни. Вот только такое массовое скопление людей в пунктах вакцинации может привести к еще более пагубным последствиям, чем есть сейчас. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт и обозреватель Алексей Голобуцкий.

Эксперт: сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины

Вакцинация. Фото из открытых источников

По словам эксперта, он лично выступает за вакцинацию. Потому и сам вакцинирован, уже дважды. 

"Постоянно стараюсь отслеживать научные публикации на тему ковида. И должен отметить, что теперешняя массовая (если не сказать "истеричная") вакцинация уже на фоне очередной волны заболеваемости (20-22 тысячи за сутки – но, боюсь, это ещё не пик), — неоднозначная штука", – отметил Алексей Голобуцкий. 

Он добавляет, толпы в поликлиниках, очереди в центрах вакцинации – всё это плюс переполненный общественный транспорт и "масочный нигилизм" от "ой, забыл" до принципиального протестного приведёт к тому, что сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины. То есть, вроде бы привиты – но достаточного титра антител нет. 

"И это добавится к аргументам "антиваксов" о неэффективности вакцинации как таковой. Да, это будет манипуляцией – но в то же время фактом: ведь вакцину получили? Получили. Заболели? Заболели. Мало кто дальше будет разбираться. И это снова подтверждает очевидное: власть абсолютно, тотально, эпично провалила этот, как они любят называть, "кейс", — резюмировал политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы массово штурмуют пункты вакцинации в "красных" и "оранжевых" зонах.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4657096211020246
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!