Эксперт: сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины

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Кравцев Сергей
На фоне обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом все больше людей принимают решение вакцинироваться. К тому же, одних к такому решению подталкивают работодатели, других — карантинные ограничения, люди не хотят сталкиваться с новыми трудностями в жизни. Вот только такое массовое скопление людей в пунктах вакцинации может привести к еще более пагубным последствиям, чем есть сейчас. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт и обозреватель Алексей Голобуцкий.
Вакцинация. Фото из открытых источников
По словам эксперта, он лично выступает за вакцинацию. Потому и сам вакцинирован, уже дважды.
Он добавляет, толпы в поликлиниках, очереди в центрах вакцинации – всё это плюс переполненный общественный транспорт и "масочный нигилизм" от "ой, забыл" до принципиального протестного приведёт к тому, что сейчас начнут массово заболевать те, кто получил одну дозу вакцины. То есть, вроде бы привиты – но достаточного титра антител нет.
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