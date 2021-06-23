Эксперт: Северный поток-2 - это вопрос СНБО и правительства



















Вопрос достройки "Северного потока-2" и дальнейшего использования газотранспортной системы Украины должен рассматриваться Советом национальной безопасности Украины и правительством. Об этом во время дискуссии "Внутренние распри или внешняя агрессия: что больше мешает остановке проекта " Северный поток-2? " сказал генеральный директор ООО" Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

"Что касается Северного потока-2, есть большая вероятность, что он будет построен. Поэтому надо думать, как будет функционировать наша ГТС", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году был утвержден 10-летний план развития газотранспортной системы.

"Вариант отсутствия транзита Оператором ГТС рассматривается. Но это не вопрос оператора, это вопрос страны. Поэтому СНБО, Министерство энергетики, МИД, премьер-министр должны этому вопросу уделить внимание", — высказал мнение специалист.





Напомним, морская часть первой нитки газопровода "Северный поток-2" (СП-2) технически завершена. Об этом сообщил один из операторов ПП-2.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через территорию Украины, если СП-2 все-таки окончательно достроят и запустят. Что по этому поводу думает президент РФ Владимир Путин, можно узнать в нашем материале.

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