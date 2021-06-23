Эксперт: Северный поток-2 - это вопрос СНБО и правительства

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Станислав Молчанов
Вопрос достройки "Северного потока-2" и дальнейшего использования газотранспортной системы Украины должен рассматриваться Советом национальной безопасности Украины и правительством. Об этом во время дискуссии "Внутренние распри или внешняя агрессия: что больше мешает остановке проекта " Северный поток-2? " сказал генеральный директор ООО" Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.
Северный поток-2 - фото из открытых источников
Он напомнил, что в прошлом году был утвержден 10-летний план развития газотранспортной системы.
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