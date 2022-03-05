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Эксперт рассказал, куда должны уходить деньги от продажи нефти и газа РФ в ЕС

Доходы от продажи нефти должны быть в принудительном порядке использованы для закупки гуманитарной помощи Украине

5 марта 2022, 20:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Средства, полученные от реализации российских энергоносителей в Европе, должны использоваться для закупок гуманитарной помощи украинцам. Для этого должен быть открыт специальный счет, надзор за которым будет осуществляться ООН.

Эксперт рассказал, куда должны уходить деньги от продажи нефти и газа РФ в ЕС

Деньги от продажи российского газа должны пойти на помощь Украине (фото из открытых источников)

Об этом заявил глава ОО "Центр оборонных реформ", являющийся координатором межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, действующей в рамках сотрудничества Украина – НАТО, Александр Данилюк, пишут "Украинские новости".

По его словам, уже введенные санкции не могут остановить Россию. Поэтому нужно работать по режиму "нефть и газ в обмен на медикаменты и продукты питания". Ведь экспорт энергоносителей является одним из ключевых источников, наполняющих российский бюджет во время агрессии. В случае с закупкой российской нефти возможно введение эмбарго, но отказаться от российского голубого топлива европейским странам по техническим возможностям сложно. В этой ситуации оптимальным решением является ограничение возможностей использования дохода от реализации энергоносителей.

"Должен быть создан специальный счет под надзором ООН, который сможет быть использован исключительно в гуманитарных целях – закупка продуктов питания, медикаментов. И при любых условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения каких-либо других расчетов", — резюмировал глава ОО "Центр оборонных реформ".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что о ходе российско-украинской войны. Эксперт Юрий Смилянский сделал промежуточные выводы российско-украинской войны, которая длится уже 10-й день и проанализировал, как будет развиваться ситуация дальше.


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Источник: https://ukranews.com/ua/news/838976-koshty-vid-prodazhu-nafty-ta-gazu-rf-v-yes-mayut-jty-na-gumanitarnu-dopomogu-ukrayini-tsentr
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Обсуждения

Зоряна Руденьска Тернополь

сегодня, 09:31

ха ха, украинцы вы такие тупые, ваши родители были тупыми, а ваши деды вообще на пальмах сидели

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