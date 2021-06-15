Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала оценил для портала "Комментарии" недавние заявления президента РФ Владимира Путина, который обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе и заявил, что Россия проводит учения на своей территории.

Эксперт рассказал, кто может остановить войну на Донбассе - фото из открытых источников

Что касается его ответа на вопрос о стягивании войск к украинским границам, то тут, считает эксперт, Путин в какой-то мере прав, говоря, что они проводят учения на своей территории.

"В таком же стиле Кремль отвечал и весной. Фактически отмахиваясь от обвинений в эскалации. Мол, что хотят, то и делают на территории РФ", — поясняет Виталий Бала.

Специалист также прокомментировал и грядущую встречу президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным.

По его мнению, вопрос войны и мира на саммите лидеров государств решен не будет. При этом эксперт считает, что именно Россия может прекратить агрессию, остановить войну, но многое зависит и от Украины.

"На самом деле мир в Украине или между агрессором и нашей страной во многом зависит от нас. Да, многие политики, эксперты, журналисты акцентируют, что "ключи" от мира находятся в Кремле. И действительно, прекратить агрессию как таковую, остановить войну может именно Россия.

Но только Украина может стать сильнее, в том числе в военном, экономическом плане. Получить высокотехнологическое оружие, включая ракеты, которые могут сбить самолеты противника, долететь до Москвы. Вот тогда цена развязывания войны явной и продолжения гибридной станет такой, какую РФ не готова будет платить", — уверен Виталий Бала.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!