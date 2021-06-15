logo
Русский Українська

BTC/USD

39965.49

ETH/USD

2523.55

LTC/USD

173.33

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Эксперт рассказал, кто может остановить войну на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказал, кто может остановить войну на Донбассе

Виталий Бала считает, что в вопросе мира многое зависит от Украины

15 июня 2021, 21:00
Автор:

Елизавета Черных

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала оценил для портала "Комментарии" недавние заявления президента РФ Владимира Путина, который обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе и заявил, что Россия проводит учения на своей территории. 

Эксперт рассказал, кто может остановить войну на Донбассе

Эксперт рассказал, кто может остановить войну на Донбассе - фото из открытых источников

Что касается его ответа на вопрос о стягивании войск к украинским границам, то тут, считает эксперт, Путин в какой-то мере прав, говоря, что они проводят учения на своей территории.

"В таком же стиле Кремль отвечал и весной. Фактически отмахиваясь от обвинений в эскалации. Мол, что хотят, то и делают на территории РФ", — поясняет Виталий Бала.

Специалист также прокомментировал и грядущую встречу президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным.

По его мнению, вопрос войны и мира на саммите лидеров государств решен не будет. При этом эксперт считает, что именно Россия может прекратить агрессию, остановить войну, но многое зависит и от Украины.

"На самом деле мир в Украине или между агрессором и нашей страной во многом зависит от нас. Да, многие политики, эксперты, журналисты акцентируют, что "ключи" от мира находятся в Кремле. И действительно, прекратить агрессию как таковую, остановить войну может именно Россия.
Но только Украина может стать сильнее, в том числе в военном, экономическом плане. Получить высокотехнологическое оружие, включая ракеты, которые могут сбить самолеты противника, долететь до Москвы. Вот тогда цена развязывания войны явной и продолжения гибридной станет такой, какую РФ не готова будет платить", — уверен Виталий Бала.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://politics.comments.ua/news/foreign-policy/zayavleniya-putina-nakanune-sammita-s-baydenom-budet-li-mir-v-ukraine-posle-vstrechi-prezidentov-678679.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ