BTC/USD
39965.49
ETH/USD
2523.55
LTC/USD
173.33
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала оценил для портала "Комментарии" недавние заявления президента РФ Владимира Путина, который обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе и заявил, что Россия проводит учения на своей территории.
Эксперт рассказал, кто может остановить войну на Донбассе - фото из открытых источников
Что касается его ответа на вопрос о стягивании войск к украинским границам, то тут, считает эксперт, Путин в какой-то мере прав, говоря, что они проводят учения на своей территории.
Специалист также прокомментировал и грядущую встречу президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным.
По его мнению, вопрос войны и мира на саммите лидеров государств решен не будет. При этом эксперт считает, что именно Россия может прекратить агрессию, остановить войну, но многое зависит и от Украины.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости