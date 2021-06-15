Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины

Со слов спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, для Украины существует два варианта разрешения конфликта на Донбассе — начать открытое противостояние с РФ или придерживаться дипломатического пути. Об этом он сказал во время программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

Алексей Арестович - фото: AрмияInform

"У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", — отметил Арестович.

Спикер в ТКГ считает, что "единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения".

Напомним, что многие украинцы с нетерпением ждут все приближающегося саммита американского и российского президентов. Какой будет встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в ракурсе войны на востоке Украины, "Комментарии" предложили оценить экспертам. Специалисты предположили, есть ли шанс на какие-то подвижки на Донбассе по окончанию саммита и каковой может быть их цена. Журналисты попытались узнать, не создается ли сейчас в мире ощущение, что Украине может стать разменной монетой в этих переговорах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Российский лидер Владимир Путин обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе. Президент России в очередной раз отметил, что РФ якобы не причастна к стягиванию войск специально к государственным границам нашей страны, а проводит плановые военные ученые на собственной территории.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!