logo
Русский Українська

BTC/USD

39642.58

ETH/USD

2568.61

LTC/USD

176.06

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины

Спикер в ТКГ считает единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения

сегодня, 09:45
Автор:

Елизавета Черных

Со слов спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, для Украины существует два варианта разрешения конфликта на Донбассе — начать открытое противостояние с РФ или придерживаться дипломатического пути. Об этом он сказал во время программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24". 

Арестович назвал два пути урегулирования ситуации на Донбассе для Украины

Алексей Арестович - фото: AрмияInform

"У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", — отметил Арестович. 

Спикер в ТКГ считает, что "единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения".

Напомним, что многие украинцы с нетерпением ждут все приближающегося саммита американского и российского президентов. Какой будет встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина в ракурсе войны на востоке Украины, "Комментарии" предложили оценить экспертам. Специалисты предположили, есть ли шанс на какие-то подвижки на Донбассе по окончанию саммита и каковой может быть их цена. Журналисты попытались узнать, не создается ли сейчас в мире ощущение, что Украине может стать разменной монетой в этих переговорах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Российский лидер Владимир Путин обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе.  Президент России в очередной раз отметил, что РФ якобы не причастна к стягиванию войск специально к государственным границам нашей страны, а проводит плановые военные ученые на собственной территории. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/10746-arestovich-o-probleme-donbassa-u-ukrainy-est-dva-varianta
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ