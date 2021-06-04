Эксперт рассказал, для чего на самом деле могли создать закон об олигархах

BTC/USD
36997.38
ETH/USD
2674.35
LTC/USD
177.09
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В Верховной Раде 2 июня зарегистрирован как неотложный президентский законопроект №5599 о борьбе с олигархами, а уже на следующй день на сайте украинского парламента был опубликован текст проекта закона.
Закон об олигархах - фото из открытых источников
Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат поделился с порталом "Комментарии" мнением, для чего на самом деле мог быть создан закон о деолигархизации.
Со слов специалиста, заявленный смысл "Проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5599 предельно прост — отключение возможности у финансово-промышленных групп и отдельных лиц задавать свою собственную повестку дня в украинских медиа. И на первый взгляд, все выглядит логично и быстро реализуемо. Но вдаваясь в детали глубже, начинают прорисовываться интересные нюансы, совокупность которых подсвечивает законопроект уже в ином свете и с иным смыслом.
Он напоминает, что президент обосновывает необходимость принятия данного законопроекта словами: "олигархи не будут оказывать влияния на СМИ и политику".
Учитывая вышеприведенное, эксперт ставит еще один вопрос: "А не передел ли это медийного рынка под угодных пропрезидентских лиц?"
Ранее портал "Комментарии" писал, нужен ли Украине закон об олигархах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости