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Главная Новости Общество события Эксперт рассказал, для чего на самом деле могли создать закон об олигархах
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Эксперт рассказал, для чего на самом деле могли создать закон об олигархах

Анонсированный Зеленским закон должен определить критерии, по которым тот или иной бизнесмен попадет под термин "олигарх"

сегодня, 08:40
Автор:

Елизавета Черных

В Верховной Раде 2 июня зарегистрирован как неотложный президентский законопроект №5599 о борьбе с олигархами, а уже на следующй день на сайте украинского парламента был опубликован текст проекта закона. 

Эксперт рассказал, для чего на самом деле могли создать закон об олигархах

Закон об олигархах - фото из открытых источников

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат поделился с  порталом "Комментарии" мнением, для чего на самом деле мог быть создан закон о деолигархизации. 

Со слов специалиста, заявленный смысл "Проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5599 предельно прост — отключение возможности у финансово-промышленных групп и отдельных лиц задавать свою собственную повестку дня в украинских медиа. И на первый взгляд, все выглядит логично и быстро реализуемо. Но вдаваясь в детали глубже, начинают прорисовываться  интересные нюансы, совокупность которых подсвечивает законопроект уже в ином свете и с иным смыслом.

"...Что сразу же приходит на ум — что помешает лицам, получившим статус "олигарха" и прошедшим положительно по критериям "политик, контролирует СМИ, имеет значительные активы и монопольный бизнес", размыть одну из составляющих своего статуса? Ведь подобный фокус, но в более мелких масштабах, мы можем наблюдать на примере разного уровня чиновников по всей стране, когда активы оформляются на не связанных лиц и в таком формате существуют годами, без возможности того же НАПК как либо повлиять на ситуацию", — говорит эксперт. 

Он напоминает, что президент обосновывает необходимость принятия данного законопроекта словами: "олигархи не будут оказывать влияния на СМИ и политику".

"Но позвольте, даже если предположить крайнюю степень "победы над олигархизмом", когда последние утратят все свои СМИ, что помешает вложить высвободившиеся средства в режиме инкогнито в 30-50 YouTube каналов и страниц в соцсетях, которые уже становятся новыми СМИ? И таким образом продолжить влиять на умы электората, но только уже в еще более широком спектре. Ведь эфирное TV сейчас имеет достаточно узкий спектр целевой аудитории и, фактически, не захватывает молодое поколение", — поясняет Андрей Гарнат.

Учитывая вышеприведенное, эксперт ставит еще один вопрос: "А не передел ли это медийного рынка под угодных пропрезидентских лиц?"

Ранее портал "Комментарии" писал, нужен ли Украине закон об олигархах. 





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Источник: https://comments.ua/
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