Что не так с текстом законопроекта об олигархах - мнение экспертов

В четверг, 3 июня, на сайте украинского парламента был опубликован текст президентского законопроекта №5599 о борьбе с олигархами. Эксперты оценили для издания "Комментарии" предложенные критерии "олигархизации" и рассказали, оправдал ли законопроект ожидания.

Что не так с текстом законопроекта об олигархах. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В итоге мы получим очередную имитацию вместо нужного и актуального дела

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков признался, что текст закона подтвердил исходные опасения.

"Это не проект закона для уничтожения олигархата. Это — проект закона для обилечивания отдельных олигархов, — считает эксперт. — Формулировки размыты и попасть под их определения может любой крупный бизнесмен или госруководитель, который власти неугоден. И точно так же любой может под закон не попасть, если с властью договорится. Решение о присвоении непочетного звания "Олигарх Украины" принимает не суд, а СНБО. Это коллективный орган, фактически управляемый президентом Украины, но персональной ответственности за его решения не несет никто".

Не предусмотрено никакой ответственности и если госчиновник имеет контакты с олигархами, внесенными в реестр, но это утаивает, отмечает Александр Кочетков.

"А запреты реестровым олигархам финансировать политические партии и выборы — это просто смешно. Потому что такое финансирование, как правило, идет теневым образом, и поэтому является недопустимым по уже действующим законам. В итоге мы получим очередную имитацию вместо нужного и актуального дела", — резюмирует аналитик.

А не передел ли это медийного рынка под угодных пропрезидентских лиц?

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат обращает внимание, что заявленный смысл "Проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5599 предельно прост — отключение возможности у финансово-промышленных групп и отдельных лиц задавать свою собственную повестку дня в украинских медиа. И на первый взгляд, все выглядит логично и быстро реализуемо. Но вдаваясь в детали глубже, начинают прорисовываться интересные нюансы, совокупность которых подсвечивает законопроект уже в ином свете и с иным смыслом, отмечает эксперт.

"Реализация операции "Антиолигарх" начнется со списка, куда по соответственным критериям будут отнесены физические лица, получившие маркер — "олигарх". И первый вопрос, который встает в полный рост на данном этапе: насколько объективно и непредвзято СНБО сможет составить такой список, учитывая уже имеющийся неудачный опыт "списка контрабандистов". Туда не попало и половины известных реальных контрабандистов, зато были внесены лица, отдаленно имеющие отношение к контрабанде, — подчеркивает Андрей Гарнат. — Второе, что сразу же приходит на ум — что помешает лицам, получившим статус "олигарха" и прошедшим положительно по критериям "политик, контролирует СМИ, имеет значительные активы и монопольный бизнес", размыть одну из составляющих своего статуса? Ведь подобный фокус, но в более мелких масштабах, мы можем наблюдать на примере разного уровня чиновников по всей стране, когда активы оформляются на не связанных лиц и в таком формате существуют годами, без возможности того же НАПК как либо повлиять на ситуацию".

Эксперт напоминает, что президент обосновывает необходимость принятия данного законопроекта словами: "олигархи не будут оказывать влияния на СМИ и политику".

"Но позвольте, даже если предположить крайнюю степень "победы над олигархизмом", когда последние утратят все свои СМИ, что помешает вложить высвободившиеся средства в режиме инкогнито в 30-50 YouTube каналов и страниц в соцсетях, которые уже становятся новыми СМИ? И таким образом продолжить влиять на умы электората, но только уже в еще более широком спектре. Ведь эфирное TV сейчас имеет достаточно узкий спектр целевой аудитории и, фактически, не захватывает молодое поколение", — поясняет Андрей Гарнат.

Учитывая вышеприведенное, эксперт ставит еще один вопрос: "А не передел ли это медийного рынка под угодных пропрезидентских лиц?"

Обычным украинцам опять продают красивую картину якобы борьбы с чем-то — без реальной пользы для большинства граждан

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко уверен, что под видом деолигархизации власть пытается перераспределить сферы влияния в стране.

"Очевидно, что для граждан Украины принятие законопроекта в таком виде никакой пользы не принесет, — считает эксперт. — Фактически, убрав местных олигархов, на их место заведут транснациональные корпорации, иностранцев. Зеленский будет пытаться перестроить исключительно под себя и под тех, кто его поддерживает, вертикаль влияния в стране. Но если что-то убирают, пустоты не будет. Чем-то заполнят".

По мнению Сергея Войченко, закон о борьбе с олигархами имел бы смысл, если бы был направлен на усиление государства, на возвращение в госсобственность природных монополий, на увеличение роли государства в соцзащите населения, улучшение ситуации с равноправием. Но этого, исходя из того, что прописано в предлагаемом проекте, нет.

"Всё потому что закон о том, как обозначать олигархов, пишут люди, которые уже думают, как бы переписать свой бизнес на определенные компании, чтобы назвать именно их олигархами было сложно. А обычным украинцам опять продают красивую картину якобы борьбы с чем-то — без реальной пользы для большинства граждан", — констатирует Сергей Войченко.

Ранее портал "Комментарии" писал, нужен ли Украине закон об олигархах: мнение народного депутата.

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