Эксперт предупредил, что дело обвиняемого в убийстве Фарион может развалиться в суде

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире "Эспрессо" объяснил, почему расследование убийства профессора Львовской политехники Ирины Фарион может развалиться в суде.

Подозреваемый в убийстве Фарион

По его словам, подозреваемый действительно действовал очень профессионально.

"Посмотрите, пожалуйста, что вся государственная махина, большое количество сотрудников нацполиции, СБУ были брошены на раскрытие этого дела по горячим следам, но понадобилось почти 5 дней и там говорят, 130 часов, для того чтобы выйти на подозреваемого. В обычных условиях работает, например, райотдел полиции, может областное управление, а здесь работала вся страна и только на пятый день смогли задержать этого человека. То есть действовал действительно профессионально, или он очень-очень талантлив и смог рассчитать свои шаги, предсказать свои шаги, или ему кто-то помогал извне, ассистировал, подсказывал", — анализирует бывший сотрудник СБУ.

Эксперт отметил, что его удивило поведение подозреваемого в зале суда. По его словам, подозреваемый в убийстве юноша в зале суда вел себя очень спокойно. Создавалось впечатление, что вот все должно закончиться через несколько минут и он поедет домой играть в PlayStation.

"Такое впечатление, что он полностью уверен в себе, в своих действиях, и это действительно очень интересно", — подчеркнул эксперт.

По словам Ступака, пистолет, из которого стреляли в Ирину Фарион, пока не найден.

"Без орудия преступления судебный процесс может развалиться, то есть суд однозначно будет требовать, чтобы следственные органы представили орудие убийства как подтверждение вины. Есть пуля, есть гильза, а пистолета нет. Я предполагаю, почему подозреваемый был таким спокойным, — потому что он знает, или догадывается, что пистолет никогда не найдут. А без орудия совершения преступления тяжело, крайне тяжело доказать вину подозреваемого", – объяснил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, адвокат Игорь Сулима считает , что подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион может избежать тюрьмы. По словам адвоката, такой вариант возможен благодаря изменениям в законодательство о мобилизации, позволяющем мобилизовать заключенных.



