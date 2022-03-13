Эксперт: по сути, нас "кинули", но не совсем, наблюдают выживем ли мы

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Кравцев Сергей
В российско-украинской войне, которая уже длится 18 дней, важное значение для Украины имеют союзники, без которых выстоять против российской армии было бы очень тяжело. Однако, по инсайдерской информации, говорят, что президент США Джо Байден, который категорически против того, чтобы закрыть небо над Украиной, наложил вето на поставку в Украину МИГ-29. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виталий Бала.
ВСУ. Фото: GETTY IMAGES
Виталий Бала отмечает, если говорить по сути, нас "кинули", но не совсем, Союзники наблюдают выживем ли мы. Поэтому надежда только на нас и все "фотомодели" также должны это знать, что нужно будет воевать. Надежда только на граждан тех стран, которые могут нам помочь и заставить свои правительства это сделать.
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