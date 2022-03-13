Эксперт: по сути, нас "кинули", но не совсем, наблюдают выживем ли мы

В российско-украинской войне, которая уже длится 18 дней, важное значение для Украины имеют союзники, без которых выстоять против российской армии было бы очень тяжело. Однако, по инсайдерской информации, говорят, что президент США Джо Байден, который категорически против того, чтобы закрыть небо над Украиной, наложил вето на поставку в Украину МИГ-29. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виталий Бала.

ВСУ. Фото: GETTY IMAGES

"Не очень удачным был в обращении президента Владимира Зеленского пассаж, кто писал также интересно, что если рашисты захватят Киев и, как тогда среагирует мир. Я, обычный гражданин Украины, из Киева не уехал, в терроборону не попал, потому что не было блата (не хватило оружия), у нас здесь свое ополчение, но речь не об этом. Хотя снова, как на Майдане в 2014 году вижу столько фоток политиков, даже политологов с оружием, то такое впечатление, что это наверняка секретный штурмовой резерв. Дай Бог, чтобы вы все фотомодели не встретили врага, а наши ВСУ всех уничтожили, потому что с кем я потом буду в эфирах телеканалов встречаться", – отметил эксперт.

Виталий Бала отмечает, если говорить по сути, нас "кинули", но не совсем, Союзники наблюдают выживем ли мы. Поэтому надежда только на нас и все "фотомодели" также должны это знать, что нужно будет воевать. Надежда только на граждан тех стран, которые могут нам помочь и заставить свои правительства это сделать.

"Но, в Украине есть ВСУ. Есть украинский народ. И наша Победа уже нас заждалась. Слава ВСУ! Слава Украине! Слава Нации!", – резюмировал политолог.

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