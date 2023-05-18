Эксперт объяснил, почему в ДТЭК внезапно передумали летом отключать свет

ДТЭК, связываемый с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым, резко изменил свое ультимативное мнение об отключении электроэнергии летом. Оказывается, всем уже хватает электроэнергии. Внезапно отремонтировались блоки ТЭС. Да и импортной электроэнергии не так уж много надо. Оказывается, для этого нужно было сделать не так уж много. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, в ДТЭК решили пересмотреть свою позицию после ряда событий. Первая – НКРЭКУ начало расследование о возможном злоупотреблении со стороны ДТЭК при закупке электроэнергии у "Энергоатома". История по "копейке" Ахметова.

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Второе – независимое и честное "Общественное" сделало сенсационное расследование о новом судье-коляднике Князеве и его пока недоказанной взятке в 2,7 млн. дол. Князев, оказывается, мог иметь отношение к коррупционной попытке закрытия дела "Роттердам плюс", которым всегда терроризировали ДТЭК Ахметова.

"Князев вместе с другими судьями мог получать взятку за решение Верховного Суда, которое может помочь Ринату Ахметову "похоронить" первый эпизод дела "Роттердам" почти на 19 миллиардов гривен", — цитата по расследованию

И уже директор ДТЭК Сахарук говорит: "Никаких отключений потребителей пока не планируется. Энергетики стабилизируют ситуацию в энергосистеме за счет увеличения генерации на ТЭС и интенсификации импорта в пиковые часы потребления".

По словам эксперта, живо к смене позиции ДТЭК Ахметова подтянулся Кудрицкий из "Укрэнерго". Уже в "Укрэнерго" не видят такой критической ситуации и отключать свет населению не планируют. Ну, конечно, разве хочет корпоратизированное и честное, с наблюдательным советом "Укрэнерго" вместе с ДТЭК и "Энергоатомом" отвечать за манипуляции на рынке электроэнергии.

"Сам по себе дефицит, который действительно может произойти в течение лета, не означает отключения потребителей. Есть максимизация возможностей тепловой и гидрогенерации, энергоблоков, которые не будут находиться в плановых ремонтах или не повреждены обстрелами", — говорят в "Укрэнерго".

По словам Юрия Корольчука, предсказуемо есть и политическая составляющая во всей этой истории с отключениями электроэнергии. Властям в условиях войны не нужны дополнительные раздражители, триггеры для общества. Ведь в конечном случае для обычных людей во всем всегда виновата власть. Поэтому все течет, все меняется. Заслуга НКРЭКУ и Князева.

Поэтому сразу оказалось, что отключений электроэнергии не будет, что тепловые станции ДТЭК будут работать, сжигать драгоценный уголь, а импорт электроэнергии будет только в пиковые часы. Смена позиции или "Укрэнерго", или компании Ахметова ДТЭК – это обычное явление. В день вышиванки можно сказать, что им неважно, что носить. Хоть вышиванку. Хоть косоворотку. Хоть ханьфу. Как говорили в том анекдоте, "хоть крыситься не приходилось", — резюмировал эксперт.

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