Эксперт объяснил, почему в ДТЭК внезапно передумали летом отключать свет

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Кравцев Сергей
ДТЭК, связываемый с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым, резко изменил свое ультимативное мнение об отключении электроэнергии летом. Оказывается, всем уже хватает электроэнергии. Внезапно отремонтировались блоки ТЭС. Да и импортной электроэнергии не так уж много надо. Оказывается, для этого нужно было сделать не так уж много. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.
Электроэнергия. Фото: из открытых источников
По мнению эксперта, в ДТЭК решили пересмотреть свою позицию после ряда событий. Первая – НКРЭКУ начало расследование о возможном злоупотреблении со стороны ДТЭК при закупке электроэнергии у "Энергоатома". История по "копейке" Ахметова.
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Второе – независимое и честное "Общественное" сделало сенсационное расследование о новом судье-коляднике Князеве и его пока недоказанной взятке в 2,7 млн. дол. Князев, оказывается, мог иметь отношение к коррупционной попытке закрытия дела "Роттердам плюс", которым всегда терроризировали ДТЭК Ахметова.
И уже директор ДТЭК Сахарук говорит: "Никаких отключений потребителей пока не планируется. Энергетики стабилизируют ситуацию в энергосистеме за счет увеличения генерации на ТЭС и интенсификации импорта в пиковые часы потребления".
По словам эксперта, живо к смене позиции ДТЭК Ахметова подтянулся Кудрицкий из "Укрэнерго". Уже в "Укрэнерго" не видят такой критической ситуации и отключать свет населению не планируют. Ну, конечно, разве хочет корпоратизированное и честное, с наблюдательным советом "Укрэнерго" вместе с ДТЭК и "Энергоатомом" отвечать за манипуляции на рынке электроэнергии.
По словам Юрия Корольчука, предсказуемо есть и политическая составляющая во всей этой истории с отключениями электроэнергии. Властям в условиях войны не нужны дополнительные раздражители, триггеры для общества. Ведь в конечном случае для обычных людей во всем всегда виновата власть. Поэтому все течет, все меняется. Заслуга НКРЭКУ и Князева.
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