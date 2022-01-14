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Экс-советник главы МВД: в полиции лежат тысячи рапортов, которым просто не дают ходу

Зорян Шкиряк считает, что власти пришлось повышать зарплату полицейским из-за страха

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Даже в самые непростые времена недокомплект в структуре МВД составлял на уровне 12-13% по Украине. На сегодняшний день он примерно равен 20-22%. И это только за последние 6 месяцев, как МВД начал напрямую управлять Офис президента. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Экс-советник главы МВД: в полиции лежат тысячи рапортов, которым просто не дают ходу

Полиция. Фото из открытых источников

"Сегодня министр не есть субъектным, он не руководит МВД. И, к сожалению, говорю это со всей ответственность, товарищ Монастырский (Ред. глава МВД) не понимает до этого времени, что это за система и как она должна работать", – отметил Зорян Шкиряк.

По его словам, повышение зарплаты полицейским на 10%, о чем уже отрапортовало руководство МВД, произошло только по одной причине – из-за страха. 

Зорян Шкиряк отметил, в правоохранительных органах отказываются работать люди, идет массовое увольнение. Основной наплыв, когда полицейские пишут рапорта, наблюдается за последние несколько месяцев. Число рапортов измеряется тысячами, но им "не дают хода". 

"Моя точка зрения – ОП сегодня устраивает полиция в том формате, когда честные полицейские, которые пришли в органы в последние годы и которые никогда не будут принимать участие в избирательных махинациях, уволятся", – отметил экс-советник министра МВД.

Шкиряк уточнил, ставка власти делает на то, что вместо честных полицейских придут те, кто готов работать за маленькую зарплату, но делать все, что спустят сверху за обозначенные барыши, в том числе и выборах, которые должны состояться совсем скоро. 

Он добавил, что также уже идет продажа должностей, что не есть для людей в системе секретом. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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