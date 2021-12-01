Экс-министр: со второй половины января 2022 веерные отключения неизбежны

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Кравцев Сергей
Уже всем очевидно, что отопительный сезон в Украине провален и веерные отключения неизбежны со второй половины января 2022 года или раньше. И выключать будут всех: бизнес, социалку, пенсионеров и айтишников, модных и немодных. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Электроэнергия. Фото: fakty.com.ua
Он добавляет, самое интересное, когда отопительный кризис стал очевидным для экспертов и появился в медиа, правительство традиционно сначала отмалчивалось, затем уверяло, что все в порядке, дальше рассказало, что уголь законтрактован и будет поставляться с "колес" на ТЭС.
Владимир Омелян подчеркивает, вот и выходит, то, что в нынешних экстремальных условиях "с колес" должно было длиться до 5 суток (1-2 дня разгрузки и 2-3 суток перевозки по железной дороге) — в реальности длится месяц. Из 88 энергоблоков ТЭС работает 31. Еще 23 могут работать, но нет топлива. С государственных ТЭС работает всего 3. Запасы угля в 7 раз ниже нормы.
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