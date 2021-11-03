Эксперт: нас ждет, может, и не блекаут, но веерные отключения точно

Как минимум в ноябре Беларусь продаст всю доступную к экспорту электроэнергию Белорусской АЭС не Украине, а Литве – просто потому, что она платит больше. Чисто бизнес и ничего личного. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Ну, Литва может позволить себе покупать то, что ей нужно: там нет заоблачной коррупции. И Литва не удерживает на миллионы и десятки миллионов гривен сомнительных персонажей в различных Наблюдательных советах. И с оффшорами там не столь щедро, поэтому в бюджет идут почти все причитающиеся налоги. А нас ждет, может, и не блекаут, но веерные отключения точно. Несмотря на все заверения Шмыгаля. В конце концов, мы знаем им цену по ситуации вокруг масок, вакцин, тарифов...", – отметил политолог.

Алексей Голобуцкий отмечает, дело не в том, что Зеленский раньше плюнул в белорусский колодец, не рассчитывая, что когда-нибудь потребуется оттуда напиться. Все же Лукашенко – действительно диктатор, поддерживать отношения с ним недопустимо для демократического государства. И дело не в том, что сейчас Зеленский снял запрет на импорт из нерукоподаваемой Беларуси. В конце концов, у порядочного государства нет друзей или неприкосновенных принципов – есть только интересы. Нам нужно – мы делаем, идеологическую основу и высокую мораль подведем под свои действия как-то потом.

"Дело в том, что у нас реально пустой бюджет и уничтожается факапами и коррупцией властей экономика. Огромная и когда-то экономически перспективная, с темпами развития в 4,6%, Украина не может себе позволить купить электричество по такой же или более высокой цене, как Литва с населением в половину Киева. И власти как-то придется объяснять эту несостоятельность. Не хочу делать экстремальных прогнозов, но, когда в квартирах темно – граждане выходят на улицы...", – подытожил политолог.

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