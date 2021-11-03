Эксперт: нас ждет, может, и не блекаут, но веерные отключения точно

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Кравцев Сергей
Как минимум в ноябре Беларусь продаст всю доступную к экспорту электроэнергию Белорусской АЭС не Украине, а Литве – просто потому, что она платит больше. Чисто бизнес и ничего личного. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Алексей Голобуцкий отмечает, дело не в том, что Зеленский раньше плюнул в белорусский колодец, не рассчитывая, что когда-нибудь потребуется оттуда напиться. Все же Лукашенко – действительно диктатор, поддерживать отношения с ним недопустимо для демократического государства. И дело не в том, что сейчас Зеленский снял запрет на импорт из нерукоподаваемой Беларуси. В конце концов, у порядочного государства нет друзей или неприкосновенных принципов – есть только интересы. Нам нужно – мы делаем, идеологическую основу и высокую мораль подведем под свои действия как-то потом.
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Обсуждения
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Брат
сегодня, 08:18
В части того,что будут отключения-ты прав.А все остальные высказывания-дурацкие.