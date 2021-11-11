Экс-министр рассказал, на сколько за год выросли цены на коммуналку

В октябре стремительно выросли цены производителей промышленной продукции. Это закономерный ответ на повышение цен на энергоносители и дальше рост цен может продолжиться. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Тарифы. Фото из открытых источников

Он отмечает, по информации Государственной службы статистики, цены производителей промышленной продукции Украины в октябре 2021 года подпрыгнули на 17,5%. В годовом исчислении (по аналогичному месяцу прошлого года) по итогам октября 2021 года цены в промышленности выросли более чем в 1,5 раза. Рост заработной платы не покрывает дикий рост цен на продовольственные и промышленные товары.

"Более того, власти также вводят в заблуждение, когда рассказывают, что цены в платежках за коммунальные услуги не выросли. В сентябре 2020 г. украинцам было начислено 8,3 млрд гривен платы за коммунальные услуги. В сентябре 2021 года начислено за те же услуги уже 11 млрд. гривен. Рост платы за коммуналку за год составляет 32%. Экономику лозунгами обмануть невозможно. Если что-то плохое может случиться – оно обязательно произойдет", – резюмировал Владимир Омелян.

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