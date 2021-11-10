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В Украине взлетят цены на сигареты: названа минимальная цена

Минимальная стоимость пачки сигарет в Украине будет равна 50 гривен

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинским курильщикам нужно готовиться к тому, что в один прекрасный день в магазинах и супермаркетах стоимость сигарет вырастит минимум до 50 гривен. Это связано с обязательствами Украины перед Евросоюзом. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Обозреватель". 

В Украине взлетят цены на сигареты: названа минимальная цена

Сигареты. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что данное повышение предусмотрено подписанными документами между Украиной и Европейским Союзом. Всё дело в том, что минимальный акциз в ЕС равен не менее 90 евро и Украина как подписант соглашений обязана двигаться к этой черте. От этого выиграют, в первую очередь, страны Европейского Союза, потому что таким образом они хотят побороть контрабанду сигарет, которые нелегально поступают из Украины. 

СМИ сообщает, что это делается с точки беспошлинной торговли в аэропортах и пунктах пропуска на границе. Довольно часто есть такая ситуация, когда большие партии сигарет оформляются на пассажиров, которые даже не подразумевают о том, что они провозят с собой контрабандный груз. 

Потом уже эти сигареты продают практически во всех странах Европейского Союза, акциз при вывозе их из страны не оплачивается, плюс действует скидка на сигареты. Поэтому продавцы очень неплохо на этом зарабатывают.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине вновь взлетели цены на крупы. По сравнению с декабрем прошлого года, цена ячневой крупы выросла на 15,25%, гречневой – на 13,65%, манной – на 7,23%.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – в сравнении с 2020 годом цены на борщевой набор увеличились на 5%. Стало известно, какие продукты подорожали больше всего.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/tsini-na-tsigarki-v-ukraini-pererahuyut-yak-podorozhchae-pachka.htm?_ga=2.63831596.209227430.1636348804-1188607832.1601300310&_gl=1*ocebuz*_ga*MTE4ODYwNzgzMi4xNjAxMzAwMzEw*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNjUxNjQ5MC4xMDM0L
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