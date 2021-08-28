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Главная Новости Общество события Экс-министр инфраструктуры: "Укрзализныця" может стать лидером перевозок в Восточной Европе – нужно всего три шага
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Экс-министр инфраструктуры: "Укрзализныця" может стать лидером перевозок в Восточной Европе – нужно всего три шага

Владимир Омелян назвал три пути, как "Укрзализныце" стать прибыльной компанией

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей

В "Укрзализныци" заявили – Deutsche Bahn будет советовать компании, как отделить направление пассажирских перевозок от грузовых. Вот только не все эксперты верят в успех этой реформы. Как передает издание "Комментарии", экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "DW" рассказал, что на самом деле рецепт успеха "Укрзализныци" и превращение ее из банкрота в локомотив украинской экономики и лидера железнодорожных перевозок в Восточной Европе состоит из трех элементарных шагов.

Экс-министр инфраструктуры: "Укрзализныця" может стать лидером перевозок в Восточной Европе – нужно всего три шага

"Укрзализныця". Фото: Слово и дело

Владимир Омелян отмечает, первый шаг – назначение профессионального менеджмента и профессионального Наблюдательного совета (НБ). Руководитель "Укрзализныци" должен получить самостоятельность в кадровых назначениях и совместно с НБ нести полную ответственность за состояние дел в компании.

Второй шаг – ликвидация топ-коррупционных схем, которые ежегодно "вымывают" из компании 15-20 млрд грн за молчание и участие руководства "Укрзализныци", власти и правоохранительных органов.

Третий шаг – создание Железнодорожного фонда, за счет которого обеспечить ремонт существующих и строительство новых скоростных железнодорожных путей, закупку нового пассажирского парка и локомотивов.

"Чуда не будет, по-другому не получится. И, конечно, Зеленский должен приказать своим друзьям забыть дорогу на "Укрзализныцю", – отметил Владимир Омелян.

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Источник: https://www.dw.com/uk/chy-dopomozhe-deutsche-bahn-reformuvaty-ukrzaliznytsiu/a-58992564?fbclid=IwAR01QLpr6ItAJZPfYsvjF4xWZPuKrdhIMhR8Y19_VvuHFdUChE4IV3dxLbE
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