Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев развелся после 20 лет брака

Как передает портал "Комментарии", судья Верховного суда Всеволод Князев, подозреваемый во взяточничестве, официально развелся со своей супругой. Решение было принято Центральным районным судом города Николаева 16 января.

Всеволод Князев. Фото: из открытых источников

Экс-супруга судьи Юлия Князева является частным нотариусом. Она подала на развод, объяснив, что причиной стало различие в характерах, разные взгляды на жизненные проблемы и методы их решения.

Суд рассмотрел дело, постановив взимать половину доходов Князева как алименты на содержание детей – совершеннолетней дочери и малолетнего сына. Согласно решению, ежемесячный доход Князева составляет 145 тысяч гривен.

Вопрос раздела общего имущества супругов еще остается в суде. Князев принимает участие в рассмотрении дела через видеоконференцию из Киевского следственного изолятора.

Всеволод и Юлия Князевы поженились в 2004 году. У них двое общих детей – совершеннолетняя дочь и малолетний сын.

Напомним, что экс-председатель Верховного суда Князев, подозреваемый во взяточничестве, содержится под стражей. В декабре прошлого года суд снизил ему залог до 20 миллионов гривен.

По версии следствия, Князев получил через посредника-адвоката Горецкого 1,8 млн. долларов взятки для судей Верховного суда. Средства якобы передал украинский бизнесмен Константин Жеваго за судебное решение о законности покупки 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

В октябре 2023 года НАБУ объявило о завершении расследования. После этого Высший антикоррупционный суд в закрытом заседании утвердил соглашение о признании виновности адвокатом Горецким. Он получил 5 лет лишения свободы условно и обязался сделать пожертвование на ВСУ, сотрудничать с правоохранительными органами и давать в отношении Князева обличительные показания.

В прокуратуре пообещали передать в суд материалы о Князеве в марте 2024-го.

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