Экс-глава ОП рассказал, предлагал ли Зеленский Стерненко работать в СБУ

Вокруг персоны известного одесского активиста Сергея Стерненко снова начался очередной виток скандальных событий. По словам самого общественного деятеля, он получил от Владимира Зеленского предложение поработать в Службе безопасности Украины. 22 апреля эту информацию назвал достоверной Андрей Богдан, ранее возглавлявший Офис президента.



Экс-глава ОП Андрей Богдан. Фото из открытых источников

Подтверждение сказанного Стерненко украинцы получили на просторах соцсети Facebook. Богдан пришел в комментарии к одному из отечественных журналистов Денису Рафальскому. Тот как раз интересовался, действительно ли происходил подобный разговор между Зеленским и активистом.

Как утверждает Андрей Богдан, предложение от Зеленского действительно прозвучало. При этом бывший чиновник утверждает, что, вероятно, президент озвучил эту идею, не подумав. Одним из фактором, повлиявшим на слова Владимира Зеленского, Богдан считает отсутствие квалифицированных кадров в правительстве на тот момент.





По словам Богдана, в то время, когда глава государства беседовал со Стерненко, Зе-команда занималась подбором представителей различных структурных органов.

Стоит отметить, что сам Сергей Стерненко уверяет — ему предлагали не просто место в Одесском представительстве СБУ, а главный пост в этой организации.

Напомним, пару месяцев назад Стерненко был признан виновным в похищении на человека и получил внушительный судебный приговор. Следующие семь лет активист должен провести за решеткой.

Однако подобные действия судебной власти вызвало волну недовольств среди многих украинцев. Решение суда назвали "политическим преследованием". В день рождения Сергея Стерненко на Банковой прошла массовая акция, которая получила широкую огласку благодаря разрисованным стенам Офиса президента.

"Комментарии" ранее рассказывали, могут ли подобные протесты повлиять на смягчение или отмену приговора одесскому активисту.

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