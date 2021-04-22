logo
Русский Українська

BTC/USD

54760.47

ETH/USD

2563.39

LTC/USD

278.35

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Экс-глава ОП рассказал, предлагал ли Зеленский Стерненко работать в СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-глава ОП рассказал, предлагал ли Зеленский Стерненко работать в СБУ

Богдан оправдывает действия президента по отношению к Стерненко «острым кадровым голодом»

сегодня, 16:52
Автор:

Вечканова Елена

Вокруг персоны известного одесского активиста Сергея Стерненко снова начался очередной виток скандальных событий. По словам самого общественного деятеля, он получил от Владимира Зеленского предложение поработать в Службе безопасности Украины. 22 апреля эту информацию назвал достоверной Андрей Богдан, ранее возглавлявший Офис президента.

Экс-глава ОП рассказал, предлагал ли Зеленский Стерненко работать в СБУ

Экс-глава ОП Андрей Богдан. Фото из открытых источников

Подтверждение сказанного Стерненко украинцы получили на просторах соцсети Facebook. Богдан пришел в комментарии к одному из отечественных журналистов Денису Рафальскому. Тот как раз интересовался, действительно ли происходил подобный разговор между Зеленским и активистом.

Как утверждает Андрей Богдан, предложение от Зеленского действительно прозвучало. При этом бывший чиновник утверждает, что, вероятно, президент озвучил эту идею, не подумав. Одним из фактором, повлиявшим на слова Владимира Зеленского, Богдан считает отсутствие квалифицированных кадров в правительстве на тот момент.

Экс-глава ОП рассказал, предлагал ли Зеленский Стерненко работать в СБУ - фото 2

По словам Богдана, в то время, когда глава государства беседовал со Стерненко, Зе-команда занималась подбором представителей различных структурных органов.

Стоит отметить, что сам Сергей Стерненко уверяет — ему предлагали не просто место в Одесском представительстве СБУ, а главный пост в этой организации. 

Напомним, пару месяцев назад Стерненко был признан виновным в похищении на человека и получил внушительный судебный приговор. Следующие семь лет активист должен провести за решеткой. 

Однако подобные действия судебной власти вызвало волну недовольств среди многих украинцев. Решение суда назвали "политическим преследованием". В день рождения Сергея Стерненко на Банковой прошла массовая акция, которая получила широкую огласку благодаря разрисованным стенам Офиса президента.

"Комментарии" ранее рассказывали, могут ли подобные протесты повлиять на смягчение или отмену приговора одесскому активисту.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/denis.rafalsky/posts/4124333157579034
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ