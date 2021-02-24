Дело осужденного Стерненко: кому выгодно происходящее

23 февраля Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества. После вынесение приговора Стерненко, ночью под Офисом президента Украины устроили акцию протеста в поддержку активиста. На Банковой собрались более 1000 человек. Почему акции проводили ночью, под пустым Офисом президента? Кто-то думает, что Зеленский может влиять на суды? Что суды — карманные? Кто-то "качает" тему скорейшей судебной реформы? Кому выгодно происходящее — и почему? На эти вопросы "Комментарии" отвечали вместе с экспертами.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Бесполезная акция под Офисом президента создана исключительно нашими "иностранными партнерами" и их украинскими соратниками

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец обращает внимание на то, что задержка расследования дела Стерненко связана с поддержкой радикальными и националистически настроенными элементами бывшей власти. И сейчас эта самая бывшая власть с теми самыми радикалами радостно "качает" ситуацию.

"К сожалению, в Украине зачастую Закон подменяют политической целесообразностью. Прошлая власть всячески тормозила это дело, при этом ничего не предпринимая, чтобы его закрыть, вывести Стерненко из-под удара. Вероятнее всего, это говорит о том, что основания для привлечения к уголовной ответственности были. Что вчера и подтвердил суд", — отмечает эксперт.

По словам Ростислава Кравца, практически все расследования дел в отношении националистически настроенных лиц и в процессе судебных заседаний, и после обвинительных приговоров сопровождаются выступлениями радикалов.

"В какой-то мере их можно понять. С каждым новым приговором, который остается в силе, доверие к таким лицам утрачивается. Соответственно, они теряют поддержку в обществе, а также у своих старых спонсоров. И, возможно, ищут новых, — поясняет эксперт. – С моей точки зрения, абсолютно бесполезная вчерашняя акция под Офисом президента с жалкими попытками сравнить ее с Революцией Достоинства, с проплаченными (судя по данным ряда СМИ, где даже расценки приводят) участниками, с унижением полиции, с бросанием петард и файеров, — создана исключительно нашими "иностранными партнерами" и их украинскими соратниками, включая грантоедские структуры".

Ростислав Кравец считает, что таким образом "иностранные партнеры" Украины, в том числе послы G7, делают нашим властям прозрачный намек.

"А намекают они, что-то вроде – "мы можем сделать вам очередную революцию, если вы не будут соглашаться с нами". Соглашаться в чём? В необходимости реформ в том виде, в каком это надо Западу. Прежде всего – земельной. Им нужна наша земля. А также судебной, чтобы иметь контроль над этой ветвью властью. Президент же влияния на суды не имеет. И апелляции протестующих к нему в этом смысле – нелепость", — резюмирует эксперт.

История со Стерненко - маркер политических позиций действующей власти

По мнению эксперта Украинского института политики (УИП) Владислава Дзивидзинского, дело Стерненко имеет политический окрас. Ярким доказательством чему является то, что хоть активиста осудил Одесский суд по делу о запугивании и издевательстве над одесским депутатом, история получила резонанс по всей стране, всех СМИ, а самые многочисленные акции проходили вчера не в Одессе, а в Киеве, Львове и Харькове.

"Так что история со Стерненко – это не столько о юридических аспектах, не столько о правосудии, сколько — маркер политических позиций действующей власти. Он открывает "кейс Стерненко", чтобы навязать свою информационную повестку обществу. К примеру, таким образом Зеленский показывает, что санкции против телеканалов, а потом персональные против Медведчука – это не избирательный удар, направленный исключительно на оппозицию, на которую ориентируется юго-восток. Тема со Стерненко – это уже посыл для западной части страны. Мол, все равны. А мы, власть, всё контролируем — и будем давать всему свою оценку", — поясняет эксперт УИП.

По его словам, ситуацию так или иначе отыгрывают все стороны.

"Для защитников Стерненко всё, что происходит – это давление на патриотических представителей. И эту повестку отыгрывают партии "Европейская солидарность", "Голос", разные правые течения. Для противников Стерненко вчерашние акции – это повод критиковать власть за то, что позволяют праворадикалам устраивать такое. Для самих праворадикалов подобные акции, в том числе под пустующим Офисом президента, — четкий сигнал о готовности действовать и возглавлять общественное недовольство. Сама же власть, скорее всего, будет использовать "дело Стерненко" как дополнительный аргумент о необходимости перезапуска судебной реформы и смены руководства ряда институций", — считает Владислав Дзивидзинский.

Он акцентирует, что у власти появилось не только желание, но и необходимая мотивация для перемен.

"Во-первых, у высшей исполнительной власти есть явное желание контролировать судебную ветвь. Во-вторых, недавно мы получили четкий сигнал от МВФ и западных партнеров, что именно судебная реформа является "матерью остальных реформ". И пока ее не будет, мы не получим очередной транш. Что создаст массу проблем с выполнением бюджета, с выплатами долга. Так что есть и желание, и мотив, и стимул. Думаю, в ближайшее время увидим определенные шаги в направлении реформирования судов и, возможно, правоохранительной системы", — прогнозирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам адвоката Стерненко, Зеленский предлагал активисту должность в правоохранительных органах.

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