Дело осужденного Стерненко: кому выгодно происходящее

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Елизавета Черных
23 февраля Одесский суд вынес приговор по делу активиста и бывшего члена "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о похищении человека и постановили конфисковать половину имущества. После вынесение приговора Стерненко, ночью под Офисом президента Украины устроили акцию протеста в поддержку активиста. На Банковой собрались более 1000 человек. Почему акции проводили ночью, под пустым Офисом президента? Кто-то думает, что Зеленский может влиять на суды? Что суды — карманные? Кто-то "качает" тему скорейшей судебной реформы? Кому выгодно происходящее — и почему? На эти вопросы "Комментарии" отвечали вместе с экспертами.
Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua
Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец обращает внимание на то, что задержка расследования дела Стерненко связана с поддержкой радикальными и националистически настроенными элементами бывшей власти. И сейчас эта самая бывшая власть с теми самыми радикалами радостно "качает" ситуацию.
"К сожалению, в Украине зачастую Закон подменяют политической целесообразностью. Прошлая власть всячески тормозила это дело, при этом ничего не предпринимая, чтобы его закрыть, вывести Стерненко из-под удара. Вероятнее всего, это говорит о том, что основания для привлечения к уголовной ответственности были. Что вчера и подтвердил суд", — отмечает эксперт.
По словам Ростислава Кравца, практически все расследования дел в отношении националистически настроенных лиц и в процессе судебных заседаний, и после обвинительных приговоров сопровождаются выступлениями радикалов.
"В какой-то мере их можно понять. С каждым новым приговором, который остается в силе, доверие к таким лицам утрачивается. Соответственно, они теряют поддержку в обществе, а также у своих старых спонсоров. И, возможно, ищут новых, — поясняет эксперт. – С моей точки зрения, абсолютно бесполезная вчерашняя акция под Офисом президента с жалкими попытками сравнить ее с Революцией Достоинства, с проплаченными (судя по данным ряда СМИ, где даже расценки приводят) участниками, с унижением полиции, с бросанием петард и файеров, — создана исключительно нашими "иностранными партнерами" и их украинскими соратниками, включая грантоедские структуры".
Ростислав Кравец считает, что таким образом "иностранные партнеры" Украины, в том числе послы G7, делают нашим властям прозрачный намек.
"А намекают они, что-то вроде – "мы можем сделать вам очередную революцию, если вы не будут соглашаться с нами". Соглашаться в чём? В необходимости реформ в том виде, в каком это надо Западу. Прежде всего – земельной. Им нужна наша земля. А также судебной, чтобы иметь контроль над этой ветвью властью. Президент же влияния на суды не имеет. И апелляции протестующих к нему в этом смысле – нелепость", — резюмирует эксперт.
По мнению эксперта Украинского института политики (УИП) Владислава Дзивидзинского, дело Стерненко имеет политический окрас. Ярким доказательством чему является то, что хоть активиста осудил Одесский суд по делу о запугивании и издевательстве над одесским депутатом, история получила резонанс по всей стране, всех СМИ, а самые многочисленные акции проходили вчера не в Одессе, а в Киеве, Львове и Харькове.
"Так что история со Стерненко – это не столько о юридических аспектах, не столько о правосудии, сколько — маркер политических позиций действующей власти. Он открывает "кейс Стерненко", чтобы навязать свою информационную повестку обществу. К примеру, таким образом Зеленский показывает, что санкции против телеканалов, а потом персональные против Медведчука – это не избирательный удар, направленный исключительно на оппозицию, на которую ориентируется юго-восток. Тема со Стерненко – это уже посыл для западной части страны. Мол, все равны. А мы, власть, всё контролируем — и будем давать всему свою оценку", — поясняет эксперт УИП.
По его словам, ситуацию так или иначе отыгрывают все стороны.
"Для защитников Стерненко всё, что происходит – это давление на патриотических представителей. И эту повестку отыгрывают партии "Европейская солидарность", "Голос", разные правые течения. Для противников Стерненко вчерашние акции – это повод критиковать власть за то, что позволяют праворадикалам устраивать такое. Для самих праворадикалов подобные акции, в том числе под пустующим Офисом президента, — четкий сигнал о готовности действовать и возглавлять общественное недовольство. Сама же власть, скорее всего, будет использовать "дело Стерненко" как дополнительный аргумент о необходимости перезапуска судебной реформы и смены руководства ряда институций", — считает Владислав Дзивидзинский.
Он акцентирует, что у власти появилось не только желание, но и необходимая мотивация для перемен.
"Во-первых, у высшей исполнительной власти есть явное желание контролировать судебную ветвь. Во-вторых, недавно мы получили четкий сигнал от МВФ и западных партнеров, что именно судебная реформа является "матерью остальных реформ". И пока ее не будет, мы не получим очередной транш. Что создаст массу проблем с выполнением бюджета, с выплатами долга. Так что есть и желание, и мотив, и стимул. Думаю, в ближайшее время увидим определенные шаги в направлении реформирования судов и, возможно, правоохранительной системы", — прогнозирует эксперт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам адвоката Стерненко, Зеленский предлагал активисту должность в правоохранительных органах.
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