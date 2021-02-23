Под Офисом президента столкновения на акции из-за Стерненко

Под Офисом президента Украины устроили акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко. На Банковой собрались более 1000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина.

Столкновения на акции из-за Стерненко. Фото: Страна

Протестующие сначала бросали снежки в кордон полиции, потом в ход пошли фаеры. В сторону правоохранителей, по словам очевидцев, также распыляли что-то из баллончиков, взрываются петарды. Силовики заходят в толпу и разделяют ее на части, самых рьяных выводят из толпы. С двоих из правоохранителей протестующие сорвали шлемы.





Люди требуют освободить активиста, которого приговорили к 7 годам тюрьмы. К Офису президента стянули силовиков.

Участники протеста скандируют "Свободу Стерненко!". Акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не только в Киеве.

Отметим, прокуроры поддерживали публичное обвинение в Приморском районном суде Одессы в отношении Стерненко, обвиняемого в незаконном обращении с оружием, похищении человека и разбойном нападении по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187 УК Украины).





Приговором суда Стерненко был признан виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.





Напомним, п равозащитник бывшего лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что глава государства Владимир Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительном органе.Найем добавил, что эта встреча происходила в июне 2019 года, и среди присутствующих был экс-глава Офиса Зеленского Андрей Богдан. \

23 февраля, общественность взбудоражила новость о приговоре общественному активисту Сергею Стерненку. 7 лет и 7 месяцев — именно такой срок вынес мужчине Приморский суд Одессы. В обществе говорят, что Стерненко должен был получить оправдательный приговор, к тому же выносить его вроде как собирался другой судья. Что же известно о судье Викторе Попревиче, который "удивил" гражданское общество, можно прочитать в нашем материале.

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