Под Офисом президента столкновения на акции из-за Стерненко

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Ольга Чародий
Под Офисом президента Украины устроили акцию протеста из-за
приговора активисту Сергею Стерненко. На Банковой собрались более 1000 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Столкновения на акции из-за Стерненко. Фото: Страна
Протестующие сначала бросали снежки в кордон полиции, потом в ход пошли фаеры. В сторону правоохранителей, по словам очевидцев, также распыляли что-то из баллончиков, взрываются петарды. Силовики заходят в толпу и разделяют ее на части, самых рьяных выводят из толпы. С двоих из правоохранителей протестующие сорвали шлемы.
Люди требуют освободить активиста, которого приговорили к 7
годам тюрьмы. К Офису президента стянули силовиков.
Участники протеста скандируют "Свободу Стерненко!". Акции в поддержку активиста Стерненко сегодня проходят не
только в Киеве.
Отметим, прокуроры поддерживали публичное обвинение в Приморском районном суде Одессы в отношении Стерненко, обвиняемого в незаконном обращении с оружием, похищении человека и разбойном нападении по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 187 УК Украины).
Приговором суда Стерненко был признан виновным и по совокупности уголовных преступлений приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.
23 февраля, общественность взбудоражила новость о приговоре общественному активисту Сергею Стерненку. 7 лет и 7 месяцев — именно такой срок вынес мужчине Приморский суд Одессы. В обществе говорят, что Стерненко должен был получить оправдательный приговор, к тому же выносить его вроде как собирался другой судья. Что же известно о судье Викторе Попревиче, который "удивил" гражданское общество, можно прочитать в нашем материале.
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