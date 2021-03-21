Как выглядит Офис президента после ночной акции сторонников Стерненко (Шокирующие фото, видео)

В сети появились сегодняшние фотографии и видео, на которых видно, как пострадал Офис президента от рук участников акции в поддержку Сергея Стерненко, которая состоялась вчера.

Офис президента: как выглядит здание после акции сторонников Стерненко. Фото: unian.net

На фотографиях видно, что весь фасад здания обильно "украшен" надписями и залит красной краской. Некоторые окна сооружения — разбиты.

Сейчас у Офиса президента дежурят представители правоохранительных органов.

Напомним, 20 марта состоялась акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Именно в этот день у Сергея был день рождения.

Участники акции выдвинули требования к президенту Украины. Прежде всего протестующие просили уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Следующее требование — освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Кроме того, сторонники активиста требовали от Владимира Зеленского ввести санкции против Андрея Портнова.

Правоохранители считают эту акцию провокацией. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что заказчики этой провокации мечтают, чтобы полиция применила силу и пролилась кровь.

Напомним, приговоренный к семи годам заключения активист Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В жалобе отмечается, что подача активистом апелляции приостанавливает вступление приговора в законную силу в соответствии со ст. 400 УПК, поэтому Стерненко должен быть освобожден. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Сергей Стерненко извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за свои нецензурные выражения после оглашения приговора в зале суда.

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