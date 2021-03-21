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Как выглядит Офис президента после ночной акции сторонников Стерненко (Шокирующие фото, видео)

Сейчас у Офиса президента дежурит Нацполиция

сегодня, 11:50
Автор:

Кириєнко Анна

В сети появились сегодняшние фотографии и видео, на которых видно, как пострадал Офис президента от рук участников акции в поддержку Сергея Стерненко, которая состоялась вчера.

Как выглядит Офис президента после ночной акции сторонников Стерненко (Шокирующие фото, видео)

Офис президента: как выглядит здание после акции сторонников Стерненко. Фото: unian.net

На фотографиях видно, что весь фасад здания обильно "украшен" надписями и залит красной краской. Некоторые окна сооружения — разбиты.

Сейчас у Офиса президента дежурят представители правоохранительных органов.

Напомним, 20 марта состоялась акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Именно в этот день у Сергея был день рождения.

Участники акции выдвинули требования к президенту Украины. Прежде всего протестующие просили уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Следующее требование — освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко. Кроме того, сторонники активиста требовали от Владимира Зеленского ввести санкции против Андрея Портнова.

Как выглядит Офис президента после ночной акции сторонников Стерненко (Шокирующие фото, видео) - фото 2
Как выглядит Офис президента после ночной акции сторонников Стерненко (Шокирующие фото, видео) - фото 3

Правоохранители считают эту акцию провокацией. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что заказчики этой провокации мечтают, чтобы полиция применила силу и пролилась кровь.

Напомним, приговоренный к семи годам заключения активист Сергей Стерненко утверждает, что подал апелляционную жалобу. В жалобе отмечается, что подача активистом апелляции приостанавливает вступление приговора в законную силу в соответствии со ст. 400 УПК, поэтому Стерненко должен быть освобожден. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Сергей Стерненко извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за свои нецензурные выражения после оглашения приговора в зале суда.


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Источник: https://www.unian.ua/society/akciya-za-sternenka-20-bereznya-yak-viglyadaye-ofis-prezidenta-pislya-zavorushen-novini-ukrajini-11360056.html
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Обусуждения

Брат

сегодня, 12:15

Офигели нацики-пассивисты!!! Пару БТРов с пулеметами,два десятка автоматчиков и предупреждение покинуть место в течении 10мин.А потом что б кишки и аналы порванные этих пассивистов валялись и их рвали собаки.

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