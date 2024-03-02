Экс-глава МИД рассказал о новом плане России расшатать юг Украины

В планы Кремля пока что не входит присоединение Приднестровья, о чем так активно все говорили на этой неделе. Однако у Кремля есть план дестабилизации ситуации в Молдове и южных областях Украины через этот оккупированный анклав. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "LIGA.net" высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Приднестровье. Фото: из открытых источников

Экс-глава МИД отметил, в Приднестровье не сработает сценарий, который был с террористическими "ЛНР" и "ДНР", так как он работает только тогда, когда Россия граничит с территориями.

"Приднестровье является российским анклавом, там есть существенный бизнес, который экспортирует в Европейский Союз через Молдову, так как есть определенные правила. Это история о том, захочет ли сегодня Москва поднимать ставки в Молдове, чтобы испортить евроинтеграцию нам и Кишиневу, где надвигаются президентские выборы. В отличие от нас, российский элемент в Молдове повсюду", — заявил Климкин.

Он добавил, если Россия признает Приднестровье, то там будет социальный и экономический коллапс, а серьезных военных сил там тоже нет.

Экс-министр подчеркнул, его тревожит, что в Молдове есть соблазн упростить себе процесс евроинтеграции, не решая вопрос Приднестровья. Павел Климкин считает, что нужно нивелировать этот анклав, так как мы не можем вступить в ЕС, когда между нами есть образование, которое контролирует ФСБ. Нам нужна стратегия по Приднестровью, ведь если оно останется, то у нас может быть много проблем при вступлении в ЕС.

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