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Экс-глава МИД объяснил, почему власти пора дать украинцам и союзникам объяснение по Залужному

Экс-глава МИД считает новость об "увольнении" главкома ВСУ обсуждением "виртуальной реальности"

3 февраля 2024, 16:40
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Кравцев Сергей
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В обществе слишком затянулось обсуждение возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Но, как известно, дыма без огня не бывает, а, значит власти с объяснением ситуации не нужно тянуть, Офису президента давно пора без намеков, а четко объяснить украинцам и западным союзникам, почему так произошло. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Экс-глава МИД объяснил, почему власти пора дать украинцам и союзникам объяснение по Залужному

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Экс-глава МИД Украины отметил, что не считает "увольнение" Залужного новостью №1, поскольку это обсуждение "виртуальной реальности".

В то же время, по его словам, эта история так или иначе повлияет на ментальность и настроения внутри Украины.

"Я не хочу спекулировать, но это создает непредсказуемость. Все эта история, даже разговоры об этой истории. Она создает непредсказуемость внутри страны и такую же непредсказуемость для наших партнеров. Непредсказуемость во время войны – это всегда плохая история", – заявил дипломат.

Павел Климкин считает, что в случае если инфоповод действительно может быть правдой, он должен "иметь какое-то решение".

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Обсуждения

Ігор

3 февраля 2024, 17:30

Питання вже вирішено, а обрізана тактика - це нахабна узурпація тиск зверхність віджимання та подібне. Тут головне не відступати і не підкорятись, а показувати справжні причини. Юдейці все роблять тільки собі на користь на шкоду іншим. Вони використовують і вважають що це їм повинні йти на поступки і все повинно бути по-їхньому. Всі дії юдейців повинні мати тривалу протидію, щоб знали що від їх дій їм самим буде тривала нескінченна шкода.


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