logo

BTC/USD

43535.79

ETH/USD

3230.08

LTC/USD

113.48

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Экопарк "Ковалевка" принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна
commentss НОВОСТИ Все новости

Экопарк "Ковалевка" принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна

Из Харькова на Полтавщину эвакуировали приматов, птиц, хищников, млекопитающих, пресмыкающихся

6 апреля 2022, 14:20
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В селе Ковалевка Полтавского района функционирует Экопарк "Ковалевка". Там содержат диких животных и птиц. С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов в парк начали вывозить животных из парка Фельдмана в Харькове, ведь город уже больше месяца находится под обстрелами со стороны оккупантов.

Экопарк "Ковалевка" принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна

Фото Фейсбук/ Экопарк Ковалевка

В парк продолжают эвакуировать животных, среди которых лемуры, альпаки, обезьяны, семья тапиров, древесные дикобразы, игуаны, черепахи, ягуары, кенгуру, пара гепардов, диких экзотических птиц (фото эвакуированных животных / Фейсбук Экопарк "Ковалевка").

Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 2
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 3
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 4
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 5
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 6
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 7
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 8
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 9
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 10

Благотворительные фонды, волонтеры, предприниматели, фермеры, местные жители помогают кормами (комбикорм, сено, зерно, овощи, фрукты), ветеринарными препаратами, материалами для вольеров, доставкой продуктов. Оказали помощь Экопарку: БО "БФ "Свеча", Edinstvo Group, Ровенский зоологический парк и коллеги из Львовской области, компания Royal Canin, директор ЧСП "ХТЗ", председатель фермерского хозяйства "Шинкаренко", ФЛП Демиденко, жители города Карловка, Диканский поселковый совет, Полтавская областная прокуратура, ФХ "Козубовское" и другие небезразличные граждане.

Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 11
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 12
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 13
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 14
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 15
Экопарк ”Ковалевка” принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна - фото 16

"Ежедневно люди приносят невероятное количество кормов, препаратов и средств по уходу за животными!", — говорится в сообщении.

Однако есть необходимость в стройматериалах и гуманитарной помощи для иждивенцев в виде кормов: зерно любое, сено, зелень (салат, лук), огурцы свежие, перец, помидоры, манго, авокадо, арахис, мясо (кроме свинины), рыба. Как помочь и куда обращаться – больше информации на странице Экопарка.

Экопарк на Полтавщине в апреле открыт для посетителей с 9 до 17 часов. Гостям предлагают приобрести корм для животных на территории парка и покормить их.

Как сообщал портал, волонтеры добрались до приюта в Бородянке. Выжила только треть собак, остальные умерли от голода и обезвоживания.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kovalivkaZoo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!