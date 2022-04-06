Экопарк "Ковалевка" принимает эвакуированных животных из Харькова: какая помощь нужна

В селе Ковалевка Полтавского района функционирует Экопарк "Ковалевка". Там содержат диких животных и птиц. С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов в парк начали вывозить животных из парка Фельдмана в Харькове, ведь город уже больше месяца находится под обстрелами со стороны оккупантов.

Фото Фейсбук/ Экопарк Ковалевка

В парк продолжают эвакуировать животных, среди которых лемуры, альпаки, обезьяны, семья тапиров, древесные дикобразы, игуаны, черепахи, ягуары, кенгуру, пара гепардов, диких экзотических птиц (фото эвакуированных животных / Фейсбук Экопарк "Ковалевка").

Благотворительные фонды, волонтеры, предприниматели, фермеры, местные жители помогают кормами (комбикорм, сено, зерно, овощи, фрукты), ветеринарными препаратами, материалами для вольеров, доставкой продуктов. Оказали помощь Экопарку: БО "БФ "Свеча", Edinstvo Group, Ровенский зоологический парк и коллеги из Львовской области, компания Royal Canin, директор ЧСП "ХТЗ", председатель фермерского хозяйства "Шинкаренко", ФЛП Демиденко, жители города Карловка, Диканский поселковый совет, Полтавская областная прокуратура, ФХ "Козубовское" и другие небезразличные граждане.

"Ежедневно люди приносят невероятное количество кормов, препаратов и средств по уходу за животными!", — говорится в сообщении.

Однако есть необходимость в стройматериалах и гуманитарной помощи для иждивенцев в виде кормов: зерно любое, сено, зелень (салат, лук), огурцы свежие, перец, помидоры, манго, авокадо, арахис, мясо (кроме свинины), рыба. Как помочь и куда обращаться – больше информации на странице Экопарка.

Экопарк на Полтавщине в апреле открыт для посетителей с 9 до 17 часов. Гостям предлагают приобрести корм для животных на территории парка и покормить их.

Как сообщал портал, волонтеры добрались до приюта в Бородянке. Выжила только треть собак, остальные умерли от голода и обезвоживания.

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