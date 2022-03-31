Животные под обстрелами: какая ситуация в харьковском "Фельдман Экопарке" во время войны

"Фельдман Экопарк" – это многосторонний благотворительный проект, объединяющий в себе заботу и помощь животным, терапию для детей с особыми потребностями, реабилитационную, научно-исследовательскую и образовательную базы, а также досуг для любителей природы. По крайней мере, так было до войны. Сейчас почти каждый день животных сопровождается новыми прилетами, новыми разрушениями. Сотрудники и волонтеры пытаются эвакуировать животных из-под обстрелов, прокормить их, защитить от ужаса войны. Какая сейчас ситуация в экопарке и как живут животные?

Фельдман Экопарк - фото с Facebook страницы

"Фельдман Экопарк" за время войны столкнулся с жестокими обстрелами, разрушенными вольерами, проблемами со связью и светом, а хуже всего — с мертвыми животными.

"Я понимаю, что во время войны, когда погибают люди, когда уничтожаются целые города, может показаться, что обращаться за помощью для животных не совсем корректно. Но все же это живые души, братья наши меньшие, они тоже хотят жить, и мы не можем их покинуть, поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой о помощи, нам нужны деньги, чтобы прокормить наших животных и вывезти их в безопасное место. Нам нужна для них разнообразная еда: сухие корма, крупы, сено – все, что быстро не портится. Фрукты и овощи нам тоже нужны, но небольшими партиями, чтобы они не испортились. А гранулированных, сухих кормов, круп, хотелось бы иметь хотя бы небольшой запас, чтобы быть уверенными, что наших животных чем-нибудь накормить ", — отметил директор "Фельдман Экопарке" Виталий Ильченко в Фейсбуке.

"Фельдман Экопарк" вместе с сотрудниками и волонтерами каждый день работает над тем, чтобы эвакуировать животных с территории парка. Однако, к сожалению, во время войны не удалось избежать трагедии.

Согласно информации на Facebook-странице "Фельдман Экопарка", жертвами обстрелов российских оккупантов стало немало животных. В частности, в результате бомбежек погибли лани, валлийские козы, благородные олени, орангутанги и шимпанзе. В списке жертв агрессии появились уже и большие кошачьи, приматы, копытные, сумчатые, птицы.

Сообщается, что животные погибают не только от полученных повреждений, но от разрыва сердца в результате постоянных бомбардировок. Животные, постоянно находящиеся на линии огня, испытывают стресс, что оказывает большое негативное влияние на их психическое состояние и поведение.

Чтобы животные выжили в таких условиях, их необходимо срочно эвакуировать, они нуждаются в лечении и еде. Животные "Фельдман Экопарка" до сих пор живы благодаря помощи небезразличных людей со всего мира.

"Та огромная поддержка, которую сейчас испытывает Украина со стороны всего цивилизованного мира, в значительной степени затронула и Фельдман Экопарк! В тяжелейшей ситуации, сложившейся в Экопарке с кормами для животных, нам протянули руку помощи не только тысячи украинцев и представителей отечественного бизнеса, но и международные благотворители. Нынешняя трудная ситуация помогла понять, сколько у нас друзей! Мы искренне благодарны всем нашим партнерам и друзьям – с начала войны нам оказали финансовую помощь более 2 тыс. компаний и людей, и мы имеем возможность закупать корма для животных", — отмечают на Facebook-странице парка.

Отмечается, что сотрудникам и волонтерам в перерывах между обстрелами и бомбежками удалось попасть в Экопарк и вывезти из него большую группу животных. В частности, спасти от бомбардировок и обстрелов смогли шпороносных и альдабрских черепах, шимпанзе с детенышами, семью белорусских гиббонов с малышом, группу лемуров, капуцинов, зеленых обезьян, каракал, циветта, часть коллекции птиц-носорогов, коларат, и льва, орангутангов, альпак, медвежьих макак, кенгуру.

Сейчас "Фельдман Экопарк" нуждается в поддержке неравнодушных людей. Все подробности можно узнать на сайте Экопарка.

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