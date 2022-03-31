Животные под обстрелами: какая ситуация в харьковском "Фельдман Экопарке" во время войны

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Карина Ожерельева
"Фельдман Экопарк" – это многосторонний благотворительный проект, объединяющий в себе заботу и помощь животным, терапию для детей с особыми потребностями, реабилитационную, научно-исследовательскую и образовательную базы, а также досуг для любителей природы. По крайней мере, так было до войны. Сейчас почти каждый день животных сопровождается новыми прилетами, новыми разрушениями. Сотрудники и волонтеры пытаются эвакуировать животных из-под обстрелов, прокормить их, защитить от ужаса войны. Какая сейчас ситуация в экопарке и как живут животные?
Фельдман Экопарк - фото с Facebook страницы
"Фельдман Экопарк" за время войны столкнулся с жестокими обстрелами, разрушенными вольерами, проблемами со связью и светом, а хуже всего — с мертвыми животными.
"Фельдман Экопарк" вместе с сотрудниками и волонтерами каждый день работает над тем, чтобы эвакуировать животных с территории парка. Однако, к сожалению, во время войны не удалось избежать трагедии.
Согласно информации на Facebook-странице "Фельдман Экопарка", жертвами обстрелов российских оккупантов стало немало животных. В частности, в результате бомбежек погибли лани, валлийские козы, благородные олени, орангутанги и шимпанзе. В списке жертв агрессии появились уже и большие кошачьи, приматы, копытные, сумчатые, птицы.
Сообщается, что животные погибают не только от полученных повреждений, но от разрыва сердца в результате постоянных бомбардировок. Животные, постоянно находящиеся на линии огня, испытывают стресс, что оказывает большое негативное влияние на их психическое состояние и поведение.
Чтобы животные выжили в таких условиях, их необходимо срочно эвакуировать, они нуждаются в лечении и еде. Животные "Фельдман Экопарка" до сих пор живы благодаря помощи небезразличных людей со всего мира.
Отмечается, что сотрудникам и волонтерам в перерывах между обстрелами и бомбежками удалось попасть в Экопарк и вывезти из него большую группу животных. В частности, спасти от бомбардировок и обстрелов смогли шпороносных и альдабрских черепах, шимпанзе с детенышами, семью белорусских гиббонов с малышом, группу лемуров, капуцинов, зеленых обезьян, каракал, циветта, часть коллекции птиц-носорогов, коларат, и льва, орангутангов, альпак, медвежьих макак, кенгуру.
Сейчас "Фельдман Экопарк" нуждается в поддержке неравнодушных людей. Все подробности можно узнать на сайте Экопарка.
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